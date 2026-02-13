広々荷室で使い勝手バツグン！

トヨタの電気自動車「bZ4X」に、派生モデルとなる「bZ4Xツーリング」が間もなく加わります。日本国内での発売は2026年春ごろと予定されており、多くの関心を集めています。

この新しいモデルは、2025年10月に一部改良されたSUVモデルのbZ4Xとどのような違いがあるのでしょうか。

ベースとなるbZ4Xは、2022年5月にトヨタ初の量産型電気自動車として登場したSUVです。スバルと共同開発したEV専用プラットフォーム「e-TNGA」をトヨタ車として初めて採用しました。2025年10月の一部改良では、航続距離の延長や急速充電時間の短縮が図られ、電気自動車としての利便性が大きく向上しています。

これに対してbZ4Xツーリングは、bZ4Xシリーズに新たにラインナップされるステーションワゴン風SUVです。広大な室内空間、十分な航続距離、そして高出力のパワートレインを兼ね備えています。日本仕様の詳細はまだ公表されていませんが、2025年5月にベルギーのブリュッセルで世界初公開された際のスペック（目標値）から、その姿が見えてきます。

ボディサイズは全長4830mm×全幅1860mm×全高1620mmで、ホイールベースは2850mmです。SUVモデルのbZ4Xと比較すると、全長が140mm、全高が20mm拡大されています。ちなみに、同社のクラウンエステート（全長4930mm×全幅1880mm×全高1625mm）よりは、わずかにコンパクトなサイズ感です。

外観はSUVとステーションワゴンの要素を融合させた四角いシルエットが特徴で、フロントにはトヨタのデザインの象徴である「ハンマーヘッドフェイス」が採用されています。ホイールアーチはブラック仕上げとされ、ブラック塗装のアルミホイールや専用ルーフレールも装着されるなど、アウトドアテイストを強く感じさせるデザインです。リアには横一文字のコンビネーションランプが備わり、先進的な印象を与えます。ボディカラーには新色のブロンズが設定される予定です。

内装は2列シート5人乗りで、水平基調のシンプルなインパネデザインが採用され、bZ4Xと同様に14インチの大型センターディスプレイが装備されます。ボディ後部を延長したことでラゲッジスペースは大幅に拡大され、荷室容量は600リットルに達します。これはbZ4Xに比べて3分の1以上も広い空間であり、クラウンエステートの570リットルをも上回ります。レジャーやアウトドア、車中泊といったシーンでの活躍が期待できそうです。

bZ4Xツーリングのパワートレインは、FWD（前輪駆動）モデルのシステム最高出力が165kW（224PS）、AWD（4輪駆動）モデルが280kW（381PS）となる見込みです。この数値はbZ4XのAWDモデル（342PS）を上回っており、トヨタの電気自動車の中で最もパワフルなモデルとなりそうです。また、最大1500kgのトレーラーを牽引する能力も備えています。AWDモデルには、スバルから受け継いだ4輪制御システム「X-MODE」が搭載され、路面状況に応じてモードを選択することで、雪道や悪路での安定した走行をサポートします。

搭載されるリチウムイオンバッテリーの容量は74.7kWhで、WLTPサイクルに基づいた航続距離の目標値は最大560kmです。充電は最大150kWの急速充電に対応しています。さらに、バッテリーの温度を事前に最適化する「プレコンディショニング」機能により、寒冷地における急速充電の利便性も高められています。

現時点での価格は未定ですが、現行のbZ4Xが480万円から600万円（消費税込）で販売されていることを踏まえると、bZ4Xツーリングがどのような価格設定で登場するのか、今後の発表が待たれます。