日本中を熱狂させた「スーパーシルエット」におじさん世代は大熱狂！

日産自動車は栃木・横浜・愛知・京都・愛媛に自動車整備専門学校の「日産自動車大学校」を設け、未来の整備士を育成しています。

同校では毎年、カスタムカーイベント「東京オートサロン」に学生が作り上げたカスタムカーを展示しています。

今回、2026年1月9日から11日まで幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された「東京オートサロン2026」でも、日産愛知自動車大学校から1台、日産京都自動車大学校から2台を展示しています。

しかも車両は日産のブース脇に置かれており、日産との深い関係性を感じさせました。

3台とも、当時を知る人には懐かしく、若い世代には新鮮に感じるテイストでまとめられていましたが、なかでも日産京都自動車大学校が製作した「Re30 スカイラインシルエット」は、特に50歳から60歳台の世代にはドンピシャで刺さったのではないでしょうか。

というのも、このカスタムカーは1980年代前半にクルマ好きを熱狂させた「スーパーシルエット」の姿を、当時活躍したスカイライン（6代目・R30型）で復活させたものだからです。

スーパーシルエットとは、市販車の姿を残しつつ大きなフェンダーやエアロパーツを装着した「特殊プロダクションカー」、いわゆる「シルエットフォーミュラ」の異名。

世界では1976年からカテゴライズが始まり、ポルシェ「935」、BMW「3.5CSL」、フォード「カプリ」などの活躍が有名です。

日本におけるシルエットフォーミュラは、1979年に「富士スーパーシルエットシリーズ」としてスタート。

シリーズは盛り上がりを見せ、1980年に日産は「シルビアターボ／ガゼールターボ」（S110型）を投入。そして1982年には、「スカイライン」（R30型）のスーパーシルエットが参戦し、シルビアターボ、「ブルーバードターボ」（910型）とともに「日産ターボ軍団」がサーキットを暴れまわりました。

スカイラインのサーキット復活は実に10年ぶり。高性能モデル「RS」のイメージを高める役目もあり、マシンはRSのボディカラーである赤と黒の２トーンを採用していました。

大迫力のマシンのサイドマフラーから火を吹きながら走る姿は荒々しく、今なお語り草となっています。

そのアツさからレースは大人気を博し、日産のワークスチームである「ニスモ」（NISMO。旧：ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル、現：日産モータースポーツ＆カスタマイズ ニスモ事業所）が設立される原動力ともなりました。

Re30 スカイラインシルエットのコンセプトは「あの時の衝撃を再び」。

張り出した四角いオーバーフェンダー、フロントバンパー下の大きく突き出した「出っ歯」のエアダム、ボンネットの開口線に合わせて立つエアスプリット、トランクに高々と生えるリアスポイラー、そして赤黒のカラーリングはまさに「スカイライン スーパーシルエット」を再現。その衝撃的な姿は、まさにコンセプト通りです。

15インチサイズのホイールはワーク製をチョイス。フロント9J・リア10Jという極太サイズの「深リム」も、当時感を漂わせています。

ベース車は当時のスーパーシルエットが2ドアクーペだったのと異なり4ドアセダン、かつ4気筒DOHCエンジン「FJ20」型を積む「RS」（DR30型）ではなく、おとなしい直6 SOHCエンジンの「L20E」を載せる「GT」（HR30型）という違いはあるものの、同じR30型というのは大きなポイントです。

2ドアのスーパーシルエットでは問題にならないリアフェンダーですが、4ドアでもエアスクープ直後に軽い段差を設けた造形をキッチリ再現。ドアノブまで移植されており、乗降も可能とされています。後付けフェンダーとボディの接合も滑らかで、技術力の高さがうかがえます。

リアに回り込むと、ボディ下部にはディフューザー風の処理が施されているほか、テールライトが拡大された幅いっぱいに移植されているスーパーシルエットの特徴をしっかり再現。それでいてトランクリッドの開閉も可能で、実用性を損なっていません。

このように外装は派手ですが、インテリアはほぼノーマルのままレストアというギャップも面白いポイントでしょう。

製作を担当した同校の自動車整備・カーボディマスター科の学生スタッフに話を聞いてみたところ、苦労した点はやはり全体の造形とのこと。そして製作期間はわずか52日（2.5ヶ月！）というのですから驚きです。

当時を知る世代が今見ても「（いい意味で）荒削りでむちゃくちゃな時代だなあ」という感想は、現役の学生世代でも感じたそう。

それこそがRe30 スカイラインシルエットが生まれたきっかけとなったようです。

人に衝撃を与えるクルマは、時代を超えて輝き続けるのだ、と改めて感じさせてくれるカスタムカーといえます。