『ちいかわ』×「松屋」「松のや」コラボ第2弾は2．17開始！ フィギュア付き「鬼辛カレー」登場
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』と、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」と、とんかつ店の「松のや」のコラボレーション第2弾商品が、2月17日（火）10時00分から、全国の店舗で発売される。
【写真】ちいかわが牛丼食べてる〜！ 「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」詳細＆フィギュア全6種
■フィギュアは全6種
今回「松屋」に登場する第2弾商品は、コラボメニュー1品の注文に付き限定の「オリジナルフィギュア」が全6種からランダムで1種付属する「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」。
こだわりの本格スパイス使用した一品は、原作に登場する「鬼辛カレー」をイメージしており、オリジナルのポップアップシートとピックを添えて提供される。
また「松屋」と「松のや」では、第2弾期間中、おこさまメニュー1品を注文すると、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、ラッコ、モモンガ、古本屋が定員の姿にふんした「オリジナルスライドパズル」（デザインは全6種類）を1枚プレゼント。
さらに、合計800円（税込）以上のレシートでウェブ抽選に応募すると、100名にコラボ限定「オリジナルコラボどんぶり」が当たるキャンペーンも用意されている。
なお、対象メニューの注文は、いずれも1人1日3食まで。「松屋」「松のや」は、「転売、再販売、営利目的でのご購入はお断りいたします」と呼びかけている。
【写真】ちいかわが牛丼食べてる〜！ 「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」詳細＆フィギュア全6種
■フィギュアは全6種
今回「松屋」に登場する第2弾商品は、コラボメニュー1品の注文に付き限定の「オリジナルフィギュア」が全6種からランダムで1種付属する「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」。
また「松屋」と「松のや」では、第2弾期間中、おこさまメニュー1品を注文すると、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、ラッコ、モモンガ、古本屋が定員の姿にふんした「オリジナルスライドパズル」（デザインは全6種類）を1枚プレゼント。
さらに、合計800円（税込）以上のレシートでウェブ抽選に応募すると、100名にコラボ限定「オリジナルコラボどんぶり」が当たるキャンペーンも用意されている。
なお、対象メニューの注文は、いずれも1人1日3食まで。「松屋」「松のや」は、「転売、再販売、営利目的でのご購入はお断りいたします」と呼びかけている。