MLB・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督がインタビューに応じ、WBCに出場する大谷翔平選手と山本由伸投手について答えました。

両選手の現在の状態について「調整が早く進んでいる」と語ったロバーツ監督。山本投手については「数日のうちに打者相手に投げる予定」とし、「ほかの選手たちよりもかなり先に進んでいる状況。いわば、少し独立した調整をしているような形になります」と説明しました。

昨季はチームの先発ローテーションを守り、ポストシーズンでも連投に応えるなど腕を振り続けた山本投手。そんな山本投手がWBCで登板することに対して、不安はないのか聞かれると「私としては、彼が出場して参加するという決断をみんなで下した以上、あとは彼が良いピッチングをすること。それ以外の見方は特にしていません。すでにその決断はしていますから、あとは楽しみにしているという気持ちです。そして健康でいてくれることを願うだけです」と思いを寄せました。

さらに、WBCでの大谷選手の登板については、改めて「投げません」と一言。

投げることになる可能性が全くないのか聞かれると「もちろん、可能性としては何でもあり得るとは思います」としながらも、「私たちは常に彼にとって何が最善かを意識しながら、慎重に段階を踏んで調整していくつもりです。そして、どのような形であれ彼が侍ジャパンの一員として参加することは大きな意味がありますし、彼自身も自分の国のためにプレーしたいと考えています」と大谷選手の意思を尊重しながら、慎重な姿勢を崩しませんでした。

WBC前の大谷選手の登板は見込まれていないとのこと。ドジャースとしては、WBCを終えてからのオープン戦で登板させる予定だそうで「WBCから戻ってきたら調整を進めていくと思います。日本への出発前にオープン戦の試合で投げることはないと考えています」と語りました。

両選手の来日日程に関しても明言はなし。「いつチームを離れて侍ジャパンに合流するのかも分かっていません。その辺りも含めて重要な点ではありますが、今のところ正確なことはまだ分からないという状況です」と語りました。