タレントの小島瑠璃子（32）が19日から3週連続で放送されるABEMAオリジナルバラエティー番組「資産、全部売ってみた」（後11時）に出演することが13日、分かった。昨年10月に2年半ぶりに芸能界に復帰後、初の番組MCとなる。平成ノブシコブシの吉村崇もMCを務める。

自身も個人事務所設立や、お茶の新事業展開など、人生を再スタートさせている小島は、収録を終えて「オファーを受けた時は率直にうれしかったです。やるからには良い番組にしたいという思いが強く、スタッフの方々と密にコミュニケーションを重ねて準備しました」と意気込みを語り、「私自身も一人の経営者として、次のチャレンジを考えている人にとって非常に参考になる、生々しいリアリティーのある番組になったと感じています」と見どころを語った。

同番組は芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティー”。第1回のゲストは、ゆきぽよが登場。本気でかなえたい夢のため、ブランド物のバックや洋服など本人が保有する資産の中から“今売れるもの”をすべて手放す決断をする。

また、かつて「六本木〜GIROPPON〜」で一世風靡した鼠先輩や、元モーニング娘。の加護亜依、マジシャンでお笑いタレントのマギー審司らの、“自身の象徴”ともいえる誇らしい資産を売ったら一体いくらになるのか、その価値を数字化する「こじうり（誇示売り）企画」も放送。もしその額を手にしたら、新たに何をしていきたいのかを深掘っていき、最後にはその誇示する資産を売るのか、はたまた売らないのかを考え、人生を見つめ直す。