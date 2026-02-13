衆院選で惨敗を喫した中道改革連合は１３日、党代表選を行う。小選挙区で議席を守った階猛（しな・たけし）氏と小川淳也（おがわ・じゅんや）氏が立候補を届け出ている。

小川氏は香川県高松市生まれ。実家は美容室。小学４年生から高松高校を卒業するまで９年間、野球を続けた。ポジションは内野で、色紙に書く座右の銘は「球汚れなく道険し」。東大法学部、自治省（現・総務省）を経て２００３年衆院選で民主党から香川１区で出馬も落選。０５年衆院選で初当選し、８期目となる。２１年の立民代表選では本命視されながら、泉健太氏に敗北した。

小川氏の初当選からの政治活動を記録した２０２０年公開のドキュメンタリー映画「なぜ君は総理大臣になれないのか」（大島新監督）がヒットしたが、当時の本人の感想は「こんなバカがいるのか」。２１年には続編「香川１区」も公開され、知名度を高めた。

消費税率を巡り、かつて「北欧並みの２５％は必要」と言及したことがあったが、現在は「完全否定。謝罪したい」としている。また、非常に涙もろい性格。昨年の立憲民主党のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでは、「年何回泣くのか」との質問に「月１回」と回答。「感情のコントロールが課題」と話していた。