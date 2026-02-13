落語家の春風亭一蔵がパーソナリティを務めるラジオ番組『春風亭一蔵 ラジオマガジンフライデー！』（文化放送・金曜日午前8～11時30分）2月13日の放送では、パートナーの水谷加奈アナウンサーとともに、気になるニュースについてトークを繰り広げた。

水谷「一蔵さんが気になったニュースは何でしょうか？」

一蔵「毎日新聞の記事で『特殊・SNS詐欺の被害額、過去最悪3241億円 前年比1.6倍』というね。そんな中で「ニセ警察詐欺」が増加している。これね、僕の実家にも電話がかかってきたことございます」

水谷「あっ、そうですか」

一蔵「これは注意喚起で取り上げたいと思うんですけど、うちのおふくろも「大変！」って、やっぱりなるんですよ。それぐらい上手い。本当に警察署からかかってきてると思ってたし。それで、僕に連絡がきたから「ちょっと確認するわ」って言って最寄りの大きな警察署に問い合わせたところ「それは詐欺ですよ」ってはっきり言ってくれたんで、とにかくそういう電話がきた時は一旦、警察署に電話しちゃっていいと思います。警察署も忙しくて大変だと思いますけど、怖い、不安なら、1回、確認して欲しいです。これは本当によくない事件だと思うんですよ。苦労して貯めてたお金とか、もう100%戻ってきません」

水谷「そうなんですよね」

一蔵「だから注意してほしいと思って読ませていただきました。去年が過去最悪の年だったというのを自覚してほしいなと思います。それと、岩手日日新聞の記事で『胃袋自慢 限界に挑戦 海老原さん（東京）歴代最高307杯 わんこそば全日本大会 岩手・花巻』で、優勝したという」

水谷「307！？」

一蔵「すごいんですよ、この海老原さんって。わたくしも調べたんですけど、細身の方なんですよ」

水谷「だいたい大食いの人って細身の方が多いですよね」

一蔵「そう！ どこに入るんだろうというような方が307杯召し上がったということで」

水谷「ちなみに、くに…邦丸さんじゃないや（笑）」

一蔵「見えます？ 私もこの間、邦丸さんに会った時、髪の毛の感じは似てるなって」

水谷「ちょっと今、フォルムが（笑）」

一蔵「ちょっとポッチャリ系でね、分かります。髪型まじ似てるなと思って。今日は寄席もありますからセットしてますけど、これね、セットしてなくてドライヤーかけただけの時、めっちゃ雰囲気一緒なんですよ。だから「邦丸さん」って言われても別に不思議はないです。むしろ光栄ですよ。嬉しいですよ」

水谷「（笑） 一蔵さん！」

一蔵「はい、一蔵です」

水谷「一蔵さんは、ちなみに、わんこそばはどのくらい召し上がれるんですか？」

一蔵「いや僕はね、チャレンジしたことあるんですけど、70。「100は行け！」って言われてても行けなくて、本当に見掛け倒しなんです。「よく食べるね」まで行かない。それで、大盛りとかわんこそば食べた翌日とか、ちゃんと太ってる」

水谷（笑）

一蔵「なんで？と。海老原さんなんか太らないわけでしょう。だから堂々と食べられる。307杯、これはもう立派なもんだなと思いますよ。これ才能ですよ。人生、何回か分ぐらいの得してんじゃないの？っていうぐらい、好きなものを好きなだけ食べられるっていうのは羨ましいなって思います」