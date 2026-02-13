Apple Watch文字盤図鑑その64 - イグザクトグラフ
OSがアップデートされる度に種類が増えている、Apple Watchの文字盤デザイン。それぞれの特徴や使いこなしのポイントを紹介します。今回は「イグザクトグラフ」です。
○「イグザクトグラフ」はユニークで緻密な時刻表示が特徴
分・秒のダイヤルが帯状に分かれ、時刻を緻密に表示する「イグザクトグラフ」の文字盤
イグザクト（exact＝正確な、緻密な）という名の通り、時・分・秒がそれぞれ独立した3つのダイヤルで構成され、より細かい精度で時刻を把握できる文字盤です。ビジュアル面では背景色のあり・なしと、さまざまなカラーコンビネーションが楽しめます。
一番の特徴は、画面をタップすると3つのダイヤルが帯状に分かれ、ユニークなレイアウトで分・秒を示すデザインです。秒のダイヤルは5倍に拡大されるため、1秒の推移を目で追うことができます。
○情報量と実用性
イグザクトグラフは、ダイヤルが円形の状態ならコンプリケーションが4つ配置された、スタンダードなアナログ文字盤です。ダイヤルが帯状になると目盛りが引き延ばされ、1秒の推移を目視できるサイズになります。この緻密さがどの程度実用的かはわかりませんが、時刻表示の細かさを装飾的に扱うという点では新しい感覚を提示してくれます。
○おススメの使い方
イグザクトグラフは、背景色をオフにするとApple Watchの常時表示で手首を上げた時と下げた時の表示の違いがほとんどありません。常時表示を使用中、文字盤の明るさや表示項目の差異が気になっている方は、背景色オフのイグザクトグラフがおススメです。背景色オンなら、同系色の濃淡が配置され、バンドやファションとのカラーコーデに最適です。
○アレンジ例
一見するとスタンダードな実用的文字盤ですが、スタイルの切り替えで見た目の印象が大きく変わります。
背景色オフのパターン。タップすると（左から）「クローズド」「オープンI」「オープンII」の3つのスタイルを切り替え。手首を下げると「クローズド」に戻ります
背景色オンのパターン。編集画面で最初から「オープンI」「オープンII」のスタイルを選択することも可能。この場合は「クローズド」にしてもコンプリケーションは配置されません
○「イグザクトグラフ」文字盤のバランスは?
「イグザクトグラフ」は、装飾的なダイヤル表示が特徴的な、スタイリッシュで実用的な文字盤です。ただし、ダイヤルの刻みが細かいために、配色によっては逆に視認性が低下することがあります
笠井美史乃 かさいよしの アプリ、サービス、マーケティングなど、IT・ビジネス分野で取材・執筆・編集を行う。マイナビニュースでは2013年開始の連載「iPhone 基本の『き』」をはじめ、iPhone・iPad・Apple WatchなどAppleデバイスのハウツーやレビューを担当。雑誌「Web Designing」「Mac Fan」、その他企業オウンドメディアなどで執筆中。 この著者の記事一覧はこちら
○「イグザクトグラフ」はユニークで緻密な時刻表示が特徴
分・秒のダイヤルが帯状に分かれ、時刻を緻密に表示する「イグザクトグラフ」の文字盤
イグザクト（exact＝正確な、緻密な）という名の通り、時・分・秒がそれぞれ独立した3つのダイヤルで構成され、より細かい精度で時刻を把握できる文字盤です。ビジュアル面では背景色のあり・なしと、さまざまなカラーコンビネーションが楽しめます。
○情報量と実用性
イグザクトグラフは、ダイヤルが円形の状態ならコンプリケーションが4つ配置された、スタンダードなアナログ文字盤です。ダイヤルが帯状になると目盛りが引き延ばされ、1秒の推移を目視できるサイズになります。この緻密さがどの程度実用的かはわかりませんが、時刻表示の細かさを装飾的に扱うという点では新しい感覚を提示してくれます。
○おススメの使い方
イグザクトグラフは、背景色をオフにするとApple Watchの常時表示で手首を上げた時と下げた時の表示の違いがほとんどありません。常時表示を使用中、文字盤の明るさや表示項目の差異が気になっている方は、背景色オフのイグザクトグラフがおススメです。背景色オンなら、同系色の濃淡が配置され、バンドやファションとのカラーコーデに最適です。
○アレンジ例
一見するとスタンダードな実用的文字盤ですが、スタイルの切り替えで見た目の印象が大きく変わります。
背景色オフのパターン。タップすると（左から）「クローズド」「オープンI」「オープンII」の3つのスタイルを切り替え。手首を下げると「クローズド」に戻ります
背景色オンのパターン。編集画面で最初から「オープンI」「オープンII」のスタイルを選択することも可能。この場合は「クローズド」にしてもコンプリケーションは配置されません
○「イグザクトグラフ」文字盤のバランスは?
「イグザクトグラフ」は、装飾的なダイヤル表示が特徴的な、スタイリッシュで実用的な文字盤です。ただし、ダイヤルの刻みが細かいために、配色によっては逆に視認性が低下することがあります
笠井美史乃 かさいよしの アプリ、サービス、マーケティングなど、IT・ビジネス分野で取材・執筆・編集を行う。マイナビニュースでは2013年開始の連載「iPhone 基本の『き』」をはじめ、iPhone・iPad・Apple WatchなどAppleデバイスのハウツーやレビューを担当。雑誌「Web Designing」「Mac Fan」、その他企業オウンドメディアなどで執筆中。 この著者の記事一覧はこちら