テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）は１３日、衆院選で“大敗”した中道改革連合がこの日午後に新代表を選出する予定であることを報じた。

８日に投開票が行われた衆院選で自民党が３１６議席を獲得したことに対し、中道は公示前の１６７議席から約７割減の４９議席に終わった。１１日に中道は議員総会を行い、野田佳彦共同代表が謝罪し、斉藤鉄夫共同代表とともに辞任した。

党の立て直しに向け、代表戦への立候補条件となる推薦人は今回に限り不要となり、立憲民主党・元幹事長の小川淳也氏、小選挙区で８連勝を果たした階猛氏が立候補表明したことを紹介した。

司会を務める同局の佐々木亮太アナウンサーに「立て直すことはできるでしょうか？」と尋ねられたコメンテーターで脳科学者の中野信子氏は「そもそも論なんですけど、中道がリベラルと言っている人はどういう考えなのかな。リベラルじゃないんでしょ、中道なんでしょうって」とコメント。

そして「何が今回の（衆院選の）敗因だったのか、そういうところから本当はやらないといけないところなんだろうと思うんですけれども…。なんか党内政局みたいな感じになってしまうのは。ここでリベラルというのはこうなんです、中道はこうなんですというメッセージを訴えることができれば、その人は強いだろうなとは思いますが、どうなるのでしょうね」と言葉を慎重に選びながら私見を述べていた。