中田ぷう推薦バレンタイン！75年愛される原宿コロンバン『プレミアムマーブルケーキ』

バレンタイン直前。そこで、フードジャーナリスト・中田ぷうさんがおすすめする「極上の老舗スイーツ」をご紹介します。

長い時間をかけて磨かれてきたマーブルケーキは、どこか懐かしく、それでいて上質。贈りものにも、自分へのご褒美にも。世代を問わず喜ばれる逸品をチェックしてみて！

原宿はちみつ プレミアムマーブルケーキ｜コロンバン

コロンバン

『原宿はちみつ プレミアムマーブルケーキ』

1512円

賞味期限／冷蔵で2週間

注文／インターネット https://shop.colombin.co.jp/

伝承のレシピを大切にしつつ、2014年においしさアップ。洋菓子の歴史を感じる名品！

1950年、日本洋菓子界の祖・門倉國輝氏が考案したケーキ。 今から75年も前に作られたケーキなのに、ただのバター生地ではなくレモン風味になっているところがおしゃれすぎま す。そして今はなかなか見かけない模様のデコレーションも魅力です。2014年、自社養蜂場で採取した〈原宿はちみつ〉や2種のショコラを加えてバージョンアップ。 中田ぷうさん

お取り寄せ可能なので、バレンタイン以外でも、ぜひ一度味わってみて。

（『オレンジページ』2026年2月2日号より）

推薦してくれたのは……中田ぷうさん

フードジャーナリスト、お菓子缶研究家。お菓子缶を偏愛すること50 年。『素晴らしきレトロケーキの世界』 （光文社）を出版予定。