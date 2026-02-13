絶品料理で人気の志麻さん、夫と次男がアイロンビーズで“大作”作り 真剣な表情チラリな親子2ショット披露
3児の母で、日本テレビ系『沸騰ワード10』などで“伝説の家政婦”としても親しまれるタサン志麻さんが13日、自身のインスタグラムを更新。夫・ロマン氏と次男がアイロンビーズでの作品づくりに励む親子ショットを披露した。
【写真】真剣な表情でアイロンビーズ制作に励む志麻さんの次男＆夫・ロマン氏
たびたび出演する『沸騰ワード10』では、冷蔵庫にある食材でささっと作り上げる“かんたん絶品料理”が評判の志麻さん。
投稿では、「イニシャルDが大好きで、工作好きの次男が、ロマンとアイロンビーズで大作を作り始めました」とつづり、親子で真剣な顔つきでテーブルの上の図面に向かっている写真を投稿した。
ほほ笑ましい親子のひとときの投稿に、今回も多くの「いいね！」が寄せられている。
