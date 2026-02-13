今回は、自己中すぎる義母を黙らせたエピソードを紹介します。

要求ばかりしてくるわがままな義母に…

「遠方に住むケチで性格のきつい義母が苦手です。最近家を建てたので、義両親を家に招待しましたが、義母は交通費を請求してきて、仕方なく渡しました。

で、義母は家に来るなり、『狭すぎる家ね。あなたたちお金なかったの？』とバカにした発言をして、ウンザリしました。さらに私が作った料理にもケチをつけてきました。

また食事中、急に義母が『この家、ほんと小さいわよね』『老後に同居するには狭すぎるわ』と言ってきて、唖然としました。大嫌いな義母と同居する気なんてまったくないですから。

そこで私は、『お義母さんと同居なんて絶対にお断りです』『同居するなら二世帯住宅にするんで、5億払ってくださいね』と言ってやりました。義母は黙っていました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年4月）

▽ この女性はこれまで義母に気を使い、義母の話をひたすら黙って聞いていたそうです。でも我慢の限界だったとか。これで二度と、義母が失礼な言動をとってこないといいですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。