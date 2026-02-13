グラビアアイドルの天羽希純（あまう・きすみ、29）が13日、自身のインスタグラムを更新。雑誌のグラビア姿を投稿した。

「SPA!発売ちゅ」と報告し、同雑誌企画「グラビアン魂」のカットを公開。「まてさすがにやばい笑った」とつづり、白いひもビキニ水着に上半身は手ぶらで笑顔を見せた衝撃ショットや、薄紫のビキニ水着姿をアップした。

また、別の投稿では「#隣のサウナガール本日発売！ サウナでビッショリだよ……ハート」と記し、黄色いビキニ水着姿でサウナに入り、汗だくになったショットを披露した。

ファンやフォロワーからも「アァッオ！！」「最上級にかわいい」「キュートな笑顔」「ダイナマイトボディ」「サイコーボディ」「メロメロです」「マジでエロ可愛い〜」「この世の天使の一人」「恵体の女王」「ほぼ着てない」「ビジョ美女」などのコメントが寄せられている。

天羽は東京・江戸川区出身。13年に「伊藤みう」の芸名で芸能界デビュー。16年には「QTハートかぶせる」の「小松きすみ」として再デビュー。17年に「BABY TO KISS」のメンバーとして「天羽希純」に改名。19年に初めて雑誌の表紙に抜てき。20年8月にゼロイチファミリアに所属し、同11月にアイドルユニット「＃2i2」加入。23年、集英社の「グラジャパ！アワード2023」特別賞受賞。同年に国の指定難病「潰瘍性大腸炎」を公表。24年には初のソロ曲「希う」をデジタルリリース。「令和最強のコンプラ女」としてSNSでも話題となっている。本名でもある「希純」は父が大好きな氷室京介のヒット曲「KISS ME」から命名。特技はピアノ。趣味は銭湯巡り。愛称「きすみん」。身長164センチ。血液型A。