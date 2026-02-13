河村勇輝がGリーグで“ダブルダブル”の活躍…8アシスト2スティールも記録して勝利に貢献

2月13日（現地時間12日）にナウ・アリーナでGリーグの試合が行われ、ウィンディシティ・ブルズがグランドラピッズ・ドライブと対戦した。

シカゴ・ブルズと2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝は先発に名を連ねると、第1クォーター開始32秒にモハマドゥ・グエイェのアリウープをお膳立てし、同1分28秒にケイレブ・グリルの3ポイントシュートを演出。一時ベンチに下がったが、再びコートに戻ると、第1クォーター残り1分58秒に長距離砲を沈めた。

12点リードで迎えた第2クォーターは開始3分24秒にオフェンスリバウンドからフローターを成功。同4分38秒に2本目の3ポイントを沈め、前半は12得点3リバウンド5アシストを記録した。

後半は第3クォーターに放ったフィールドゴール5本をすべて外したものの、第4クォーターも出番を得ると、アシストやリバウンド、スティールを記録。4点リードで迎えた試合終了残り36秒には3本中2本のフリースローを決めた。

河村は約37分のプレータイムを獲得し、3ポイント8本中2本の成功、フィールドゴール15本中4本の成功、フリースロー5本中4本の成功。16得点に10リバウンド8アシスト2スティールをマークし、ターンオーバーはチーム最多4個だった。

ブルズは第3クォーターに試合をひっくり返されたが、第4クォーターに逆転し、116－111で勝利を収めた。

■試合結果



ウィンディシティ・ブルズ 116－111 グランドラピッズ・ゴールド（＠ナウ・アリーナ）



WCB｜32｜30｜21｜33｜＝116



GRG｜20｜29｜36｜26｜＝111



The air time on this Yuki pass 🤯 pic.twitter.com/hyM4aYkzm3

- Windy City Bulls (@windycitybulls) February 13, 2026

【動画】河村勇輝がロングパスでチームメートの得点を演出