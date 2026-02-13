U17女子W杯の組み合わせが決定…日本はチェコ、スロベニア、コロンビアと同組
2月12日、「FIBA U17女子バスケットボールワールドカップ2026」の組み合わせが決定した。
同大会は7月11日から19日にかけてチェコのブルノで開催。U17日本代表（FIBAガールズランキング9位）は開催地のチェコ代表（同22位）をはじめ、スロベニア代表（同6位）、コロンビア代表（25位）と同じグループCに入った。
大会参加の全16チームが決勝トーナメントに進み、グループAはグループB、グループCはグループDのチームと激突。グループ順位に基づいて、1位vs4位、2位vs3位の対戦カードとなる。
■FIBA U17女子バスケットボールワールドカップ2026
・グループA
コートジボワール（38）
オーストラリア（4）
ラトビア（15）
アメリカ（1）
・グループB
ドイツ（12）
メキシコ（33）
中国（18）
スペイン（2）
・グループC
日本（9）
チェコ（22）
スロベニア（6）
コロンビア（25）
・グループD
エジプト（21）
イタリア（7）
カナダ（3）
ニュージーランド（20）
（）：2025年12月時点のFIBAガールズランキング