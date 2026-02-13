U17女子W杯の組み合わせが決定…日本はチェコ、スロベニア、コロンビアと同組

写真拡大

　2月12日、「FIBA U17女子バスケットボールワールドカップ2026」の組み合わせが決定した。


　同大会は7月11日から19日にかけてチェコのブルノで開催。U17日本代表（FIBAガールズランキング9位）は開催地のチェコ代表（同22位）をはじめ、スロベニア代表（同6位）、コロンビア代表（25位）と同じグループCに入った。


　大会参加の全16チームが決勝トーナメントに進み、グループAはグループB、グループCはグループDのチームと激突。グループ順位に基づいて、1位vs4位、2位vs3位の対戦カードとなる。


■FIBA U17女子バスケットボールワールドカップ2026

・グループA

コートジボワール（38）

オーストラリア（4）

ラトビア（15）

アメリカ（1）


・グループB

ドイツ（12）

メキシコ（33）

中国（18）

スペイン（2）


・グループC

日本（9）

チェコ（22）

スロベニア（6）

コロンビア（25）


・グループD

エジプト（21）

イタリア（7）

カナダ（3）

ニュージーランド（20）

（）：2025年12月時点のFIBAガールズランキング