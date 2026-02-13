U17女子W杯の組み合わせが決定…日本はチェコ、スロベニア、コロンビアと同組

2月12日、「FIBA U17女子バスケットボールワールドカップ2026」の組み合わせが決定した。

同大会は7月11日から19日にかけてチェコのブルノで開催。U17日本代表（FIBAガールズランキング9位）は開催地のチェコ代表（同22位）をはじめ、スロベニア代表（同6位）、コロンビア代表（25位）と同じグループCに入った。

大会参加の全16チームが決勝トーナメントに進み、グループAはグループB、グループCはグループDのチームと激突。グループ順位に基づいて、1位vs4位、2位vs3位の対戦カードとなる。

■FIBA U17女子バスケットボールワールドカップ2026



・グループA



コートジボワール（38）



オーストラリア（4）



ラトビア（15）



アメリカ（1）

・グループB



ドイツ（12）



メキシコ（33）



中国（18）



スペイン（2）

・グループC



日本（9）



チェコ（22）



スロベニア（6）



コロンビア（25）

・グループD



エジプト（21）



イタリア（7）



カナダ（3）



ニュージーランド（20）



（）：2025年12月時点のFIBAガールズランキング