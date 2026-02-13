宇都宮の石川裕大がB2山形へ期限付き移籍…21歳PGは今季2チーム目の”武者修行”

B2東地区所属の山形ワイヴァンズは2月13日、宇都宮ブレックスに所属する石川裕大との期限付き移籍契約に合意したことを発表した。

宇都宮市出身で現在21歳の石川は、176センチ75キロのポイントガード。帝京高校、コンバイン・アカデミーを経て、2024－25シーズンにU22枠で宇都宮へ加入した。

『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』はB1で10試合に出場すると、11月20日に信州ブレイブウォリアーズへ期限付移籍。B2では8試合に出場し、1試合平均11分49秒のプレータイムで同6.4得点1.4リバウンド1.8アシストを挙げていた。その後12月24日の試合から宇都宮に復帰するもプレータイムはわずかになっていた。

山形では前日12日に司令塔の村上慎也が左大腿二頭筋断裂によりインジュアリーリストに登録。B2第20節の古巣とも言える信州戦からエントリー可能となる若手ポイントガードの活躍に期待が集まる。







今回の発表に際して、石川は「今回、このような貴重な機会を与えてくださり、宇都宮ブレックス、山形ワイヴァンズの関係者の方々に感謝致します。本当にありがとうございます。自分の長所であるアグレッシブさやスピードをいかし、少しでもチームに貢献できるよう何事も楽しんで吸収して精進して参ります！よろしくお願いします！」と意気込みを送っている。

【動画】信州で10得点をマークした石川！ハイライト映像