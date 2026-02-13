「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日正午現在で三菱商事<8058.T>が「売り予想数上昇」３位となっている。



三菱商が５日に発表した第３四半期累計（２５年４～１２月）の連結純利益は前年同期比２６．５％減の６０７９億２３００万円となった。前年度に計上したローソンの持ち分法適用会社化に伴う株式の再評価益が無くなったほか、資源価格の下落などが響いた。２６年３月期通期の同利益は７０００億円（前期比２６．４％減）の予想だが、第３四半期までの進捗率は約８７％に達しており、市場には業績上振れ期待も膨らんでいる。これを受け、株価は上昇基調を強めてきたが、足もとでは高値警戒感も膨らんでいる様子だ。



出所：MINKABU PRESS