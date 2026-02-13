三菱マが５連騰、２６年３月期業績予想を一転営業増益予想へ上方修正

三菱マテリアル<5711.T>が５連騰し連日の昨年来高値更新となっている。１２日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆５９００億円から１兆７６００億円（前期比１０．３％減）へ、営業利益を１５０億円から４７０億円（同２６．６％増）へ上方修正し減益予想から一転して営業増益予想としたことが好感されている。



為替の円安基調や金属価格の上昇を踏まえて第４四半期の前提条件を見直したことに加えて、原料価格上昇に応じたタングステン製品の販売価格の見直しや、足もとの超硬製品の販売数量の増加などを織り込んだとしている。なお、純利益は来期以降の収益性改善を見据えた抜本的構造改革の推進に伴う費用を計上するため２００億円（同４１．３％減）の従来見通しを据え置いている。



同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高１兆２８４４億円（前年同期比１３．４％減）、営業利益２７３億７９００万円（同１５．２％減）、純利益３６３億８７００万円（同２６．０％減）だった。貴金属スライムの入荷減少に伴う金の生産量減少により減収となったほか、買鉱条件の悪化や銅・貴金属地金の生産量減少などが響いた。



出所：MINKABU PRESS