オイル控えめ。再現しやすいプロの技で作る、新しいイタリアン

「オイルを減らしたら、おいしさも減る」。そんな思い込みを覆してくれるのが、イタリアで腕を磨いたシェフ夫さんと、管理栄養士の妻・ペペさんが考えた、オイル控えめのイタリアンレシピです。

ヘルシーなのに奥深い味わいで、家庭でも再現しやすいプロの技が詰まった、新しいイタリアンを試してみませんか。

※本記事はペペとシェフ夫著の書籍『オイルひかえめでプロの味 新しいイタリアン』から一部抜粋・編集しました。

■じゃがいものベジタルト

型に塗る油脂にヨーグルトを使いヘルシーに。

【材料】

じゃがいも（小）… 4個

ズッキーニ… 1/4本（ピーラーで縦に薄切り）

パプリカ（黄）… 1/2個（食べやすい大きさに切る）

玉ねぎ… 1/8個（薄切り）

ミニトマト… 4個（半分に切る）

A

卵… 1個

牛乳… 大さじ1

ピザ用チーズ（モッツァレラシュレッドがおすすめ）… 10g

プレーンヨーグルト（無糖）… 小さじ2

パルミジャーノ・レッジャーノ（または粉チーズ）… 小さじ1＋仕上げ用少々

塩、白こしょう… 各少々

【作り方】

1：じゃがいもは塩分濃度1%の湯を沸かし、皮のまま塩ゆでする。

2：マフィン型にヨーグルトを薄く塗る。じゃがいもを入れてコップの底でつぶして器状にする。

3：ズッキーニ、パプリカ、玉ねぎ、ミニトマトは塩各少々（分量外）をふっておき、水分が出たら拭き取る。

4：ボウルにAを入れて混ぜ合わせ、3、削ったパルミジャーノ小さじ1、塩、白こしょうを加えてざっくり混ぜる。

5：2のじゃがいもの中に4を流し入れ、180℃に予熱したオーブンで12〜15分ほど焼く。

6：マフィン型から取り外して器に盛り、パルミジャーノを削ってかける。

Point

野菜の水分はしっかり拭き取ることで、味がぼやけるのを防ぎます。

•火加減はとくに表示のない場合は中火で調理してください。

•加熱時間は目安です。調理器具や使用する食材によって差があるため、様子を見ながら必要に応じて調節してください。

•野菜など、「塩ゆでする」という工程が出てくる場合は、沸かした湯に対して1%の塩を加えて塩ゆでしています。例えば、1Lの湯の場合は、10g(小さじ2弱)の塩を加えてください。

•「パルミジャーノ・レッジャーノ」はとくに表示がない場合は、すりおろした状態の分量となっています。

◆著者：ペペとシェフ夫

ペペ：栄養士歴8年、管理栄養士歴6年。病院で働きながら食について学びを深め、のちにオーガニック食材を扱うレストランで勤務。

シェフ夫:イタリアンレストランで10年間勤務したのち、本場イタリアへ渡り修行。帰国後、自然派イタリアンレストラン「N al cubo(エンネアルクーボ)」を大阪にオープン。

インスタグラム（@pepe_italian_）のフォロワー数は11.7万人(2025年11月時点)。

著＝ペペとシェフ夫／『オイルひかえめでプロの味 新しいイタリアン』