じゃがいもをつぶして器に！おしゃれな前菜「ベジタルト」
しっとりリッチな味わい。本格「ティラミスケーキ」
オイル控えめ。再現しやすいプロの技で作る、新しいイタリアン
「オイルを減らしたら、おいしさも減る」。そんな思い込みを覆してくれるのが、イタリアで腕を磨いたシェフ夫さんと、管理栄養士の妻・ペペさんが考えた、オイル控えめのイタリアンレシピです。
ヘルシーなのに奥深い味わいで、家庭でも再現しやすいプロの技が詰まった、新しいイタリアンを試してみませんか。
■じゃがいものベジタルト
型に塗る油脂にヨーグルトを使いヘルシーに。
【材料】
じゃがいも（小）… 4個
ズッキーニ… 1/4本（ピーラーで縦に薄切り）
パプリカ（黄）… 1/2個（食べやすい大きさに切る）
玉ねぎ… 1/8個（薄切り）
ミニトマト… 4個（半分に切る）
A
卵… 1個
牛乳… 大さじ1
ピザ用チーズ（モッツァレラシュレッドがおすすめ）… 10g
プレーンヨーグルト（無糖）… 小さじ2
パルミジャーノ・レッジャーノ（または粉チーズ）… 小さじ1＋仕上げ用少々
塩、白こしょう… 各少々
【作り方】
1：じゃがいもは塩分濃度1%の湯を沸かし、皮のまま塩ゆでする。
2：マフィン型にヨーグルトを薄く塗る。じゃがいもを入れてコップの底でつぶして器状にする。
3：ズッキーニ、パプリカ、玉ねぎ、ミニトマトは塩各少々（分量外）をふっておき、水分が出たら拭き取る。
4：ボウルにAを入れて混ぜ合わせ、3、削ったパルミジャーノ小さじ1、塩、白こしょうを加えてざっくり混ぜる。
5：2のじゃがいもの中に4を流し入れ、180℃に予熱したオーブンで12〜15分ほど焼く。
6：マフィン型から取り外して器に盛り、パルミジャーノを削ってかける。
Point
野菜の水分はしっかり拭き取ることで、味がぼやけるのを防ぎます。
•火加減はとくに表示のない場合は中火で調理してください。
•加熱時間は目安です。調理器具や使用する食材によって差があるため、様子を見ながら必要に応じて調節してください。
•野菜など、「塩ゆでする」という工程が出てくる場合は、沸かした湯に対して1%の塩を加えて塩ゆでしています。例えば、1Lの湯の場合は、10g(小さじ2弱)の塩を加えてください。
•「パルミジャーノ・レッジャーノ」はとくに表示がない場合は、すりおろした状態の分量となっています。
◆著者：ペペとシェフ夫
ペペ：栄養士歴8年、管理栄養士歴6年。病院で働きながら食について学びを深め、のちにオーガニック食材を扱うレストランで勤務。
シェフ夫:イタリアンレストランで10年間勤務したのち、本場イタリアへ渡り修行。帰国後、自然派イタリアンレストラン「N al cubo(エンネアルクーボ)」を大阪にオープン。
インスタグラム（@pepe_italian_）のフォロワー数は11.7万人(2025年11月時点)。
著＝ペペとシェフ夫／『オイルひかえめでプロの味 新しいイタリアン』