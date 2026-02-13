フォトグラファーの野口貴司が自身のInstagramにて、『SCREEN』3月号撮影時の目黒蓮（Snow Man）のポートレートを公開し、注目を集めている。

■オールブラックでクール＆モードな雰囲気の目黒蓮

赤を背景に、ブラックで統一したスタイリングを披露した目黒。黒のレザーグローブを着用し、顎元で指を組みながら鋭い眼差しでカメラを見据える姿が印象的だ。

艶感のあるレザージャケットに繊細なフリンジディテールが映え、クールでモードな雰囲気をより一層引き立てている。

また、ストーリーズでは、グレー背景で横顔を捉えた別カットも公開。シャープなフェイスラインが際立ち、静かな色気を漂わせる1枚となっている。

ファンからは「かっこいい」「素敵」「最高に美しい」「魅力が引き出されていて感動」「ほんといい男」「色気やばい」といった声が寄せられている。

■野口貴司が撮影した目黒蓮

Snow Man

