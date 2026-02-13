¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎø¿Í »Ê(À¸ÅÄÅÍ¿¿)¤È¥¢¥ê¥¢(¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«)¤¬15Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¡ª°ìÍÕ(¾åÇòÀÐË¨²Î)¤ÎÎø¿´¤Ï¤µ¤é¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¯¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡ÙÂè6ÏÃ¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û
¤¢¤¹2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ Âè6ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡£
ËÜºî¤Ï¾åÇòÀÐË¨²Î¡¦À¸ÅÄÅÍ¿¿W¼ç±é¡£»Å»ö¡¦Îø°¦¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ò¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÉÁ¤¯¡½¡½¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤±¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¿·´¶³Ð¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£Âè6ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¸«¤É¤³¤í¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
Á°²ó¡ÊÂè5ÏÃ¡Ë¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢ÄÇÆ²»Ê¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤«¤é¡ÈÍ§¿Í¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¹ðÇò¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Õ¥é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤âÆ±Á³¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡¦¼ÆÅÄ°ìÍÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¡£¤«¤Ê¤ï¤ÌÎø¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤¿¤á»Ê¤È¤Ï¤â¤¦²ñ¤ï¤Ê¤¤¤È·è°Õ¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤è¤¦¤È»Å»ö¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¡£¤·¤«¤·¡¢Îø¿´¤ò²¡¤·»¦¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥³¥é¥à¤¬½ñ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°ìÍÕ¤¬Ã´Åö¤¹¤ëÎø°¦ÁêÃÌ¥³¥é¥à¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÎø¿Í¤È¤Î·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡È¿ä¤·³è¡É¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀµÄ¾¤ËÏÃ¤¹¤Ù¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¡£¡È¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤Î»Ñ¤ò¡¢Áê¼ê¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¸«¤»¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡É¡½¡½°ìÍÕ¼«¿È¤Î¿´¾ð¤È¤â½Å¤Ê¤ëÌä¤¤¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢°ìÍÕ¤ÎÆ´¤ì¤Î¸µ¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë¡¦³¥Âô¥¢¥ê¥¢¡Ê¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥â¥Ç¥ëÉüµ¢¤¬·èÄê¡£ºÆµ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁ°¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö´°àú¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦½Å°µ¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£
¤½¤·¤Æ¡½¡½»Ê¤È¥¢¥ê¥¢¤¬15Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¡¢°ì¿¨Â¨È¯!? ¤«¤Ä¤ÆÎø¿Í¤À¤Ã¤¿2¿Í¤Î´¶¾ð¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢°ìÍÕ¤ÎÎø¿´¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£Âè6ÏÃ¤Ï¡¢¤¢¤¹2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þÊüÁ÷¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤â¸ø³«Ãæ¡§https://www.ntv.co.jp/pankoi/story/
¢£¸¶ºî
¸¶ºî¤Ï¡¢À¥ÆáÏÂ¾Ï¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¡ª
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ê¤»¤Ê¤«¤º¤¢¤¡Ë
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¤ËÂè14²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Øunder °Û³¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¡¢¹â¤¤¹½À®ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÃíÌÜºî²È¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡¢¡Ö²Ö³¡¤µ¤ó¤È½ñÆ»¥¬¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¸åµÜ¤ÎÉ´²ÖÎØ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÀã¤Ë¤ÏÀã¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤Çò¤µ¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÌÊª¡Ù¡Øº£Æü¤â·¯¤Ï¡¢ÌóÂ«¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¸¶ºî¡§À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
µÓËÜ¡§º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸
²»³Ú¡§MAYUKO
¼çÂê²Î¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡ÊWarner Music Japan¡Ë
±é½Ð¡§ÎëÌÚÍ¦ÇÏ¡¡¾¾ÅÄ·òÅÍ¡¡ÉÄÂåÍ´»Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£¿¹¿¿¼Â¡¡ÇòÀÐ¹á¿¥¡ÊAX-ON¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¡§
X¡§ @pankoi_ntv
Instagram¡§@pankoi_ntv
TikTok¡§@pankoi_ntv
¢¨¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡¡¡ô¥Ñ¥óÎø