宮崎銀行 <8393> [東証Ｐ] が2月13日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比27.3％増の146億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の182億円→197億円(前期は139億円)に8.2％上方修正し、増益率が30.5％増→41.2％増に拡大し、従来の10期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の85.4億円→100億円(前年同期は68.1億円)に17.5％増額し、増益率が25.4％増→47.4％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の180円→200円(前期は110円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比14.1％増の50億円に伸びた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年3月期 第3四半期の業績および足元の業績動向を踏まえ、2026年3月期通期の連結および個別の業績予想を上方修正するものです。

