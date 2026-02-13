本日2月13日（金）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10」は2時間スペシャル！

風間俊介は今年も飛行機に乗りまくる“航空ステータス修行の旅”へ！修行旅・史上最長距離を飛んで向かうのは、世界中のおいしいものが集まるグルメ空港 トルコ・イスタンブール空港。さらに、羽田空港のラウンジグルメも食べまくる！今回は水卜麻美アナウンサーも助っ人参戦し最多品数の更新を目指す。

伝説の家政婦志麻さんの新居改装プロジェクトには、トム・ブラウンが志願の初参戦！力自慢の2人がプロジェクト史上最高レベルの過酷な作業をお手伝い。作業の疲れを癒やす、志麻さん流の誰でも簡単に作れるあったか野菜料理は、一体どんなメニューなのか!?

スタジオには、読売テレビ・日本テレビ系木曜ドラマ『身代金は誘拐です』に出演中の瀧本美織が登場。常人離れした風間のステータス修行旅に瀧本も思わず「パラレルワールド見ているみたい…」と困惑!? さらに、Aぇ! groupの末澤誠也、令和ロマンの松井ケムリが登場。伝説の家政婦志麻さんが作るフランス料理“カスレ”に「わっ！うま！びっくりするくらいトロトロ」と笑みをこぼす。

■風間俊介の“航空ステータス修行旅”

飛行機のステータスポイントを貯める“修行”に取り憑かれた風間。今回の修行旅は4日間で飛行機に乗りまくる“修行”だけでなく、絶景もグルメも今まで以上に堪能する「ハイパートリプルばっちりコース」。行く先は国内だけでなく、世界中のおいしいものが集まるという“グルメ空港”としても名高いトルコ・イスタンブール空港へ！

修行を積み重ねることによって入ることを許される羽田空港のラウンジでも絶品グルメを食べまくり！今回は助っ人として、食べることが大好きな水卜アナウンサーが初参戦。過去最大品目の食べつくしを目指し、その豪快な食べっぷりをいかんなく発揮する！

■“伝説の家政婦”志麻さん 新居改装プロジェクト

今回お手伝いにやってきたのは芸人の間でも力自慢として知られるトム・ブラウン。彼らが挑むのは壁面に趣のある風合いを出すための板材づくり。120枚の板材を人力でひたすら擦ったり、バーナーで炙ったり。塗装作業も3回に分けて行うなど、大工の棟梁も恐れるほどの地道かつ過酷な作業を、志麻さんからの差し入れを食べながらなんとかこなしていく2人。

そして作業終了後は、お待ちかねの志麻さん特製晩ごはん。今回は冬の王道野菜を使ったフランスの家庭料理。誰でも簡単に作れ、無限に食べられるという特製メニューに2人の作業疲れも吹っ飛ぶ!?