週末にかけて、どんどん気温が上がる予想です。あさって15日（日）の最高気温は、東北でも15℃以上になる所があり、西日本や東日本では、昼間はコートいらずの暖かさになる見込みです。

■午後も穏やかな晴天続く所がほとんど

きょう13日（金）午後も、日ざしに恵まれる所が多くなるでしょう。洗濯物はよく乾きそうです。ただ、まだ微量ではありますが、花粉が飛び始めているようです。敏感な方は、洗濯物は日の当たる室内に干した方がいいでしょう。

■きょうはまだ15℃以上エリアは狭い

きょう13日（金）の最高気温は、前日と同じか高い所が多い見込みです。九州・中国・四国では15℃以上となり、3月中〜下旬並みの暖かさになるでしょう。東京は12℃の予想で、日陰ではまだ風が冷たく感じられそうです。

【きょう13日（金）の各地の予想最高気温】

札幌 ：2℃ 釧路：1℃

青森 ：5℃ 盛岡：5℃

仙台 ：9℃ 新潟：10℃

長野 ：9℃ 金沢：11℃

名古屋：14℃ 東京：12℃

大阪 ：12℃ 岡山：14℃

広島 ：15℃ 松江：13℃

高知 ：16℃ 福岡：16℃

鹿児島：17℃ 那覇：21℃

■あさっては広範囲で4月上〜中旬並み暖かさ

バレンタインデーのあす14日（土）は、近畿から関東でも最高気温は15℃以上の所が増えてくるでしょう。さらに、あさって15日（日）には東北でも、仙台で15℃まで上がる見込みです。4月上旬から中旬並みで、さくらが満開のころのような暖かさになる所が多いでしょう。東京は18℃、鹿児島では21℃まで上がる予想です。ただ、週明け以降は次第に寒さが戻り、気温変化が大きくなります。体調を崩さないようにお気をつけください。