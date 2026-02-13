【週末にかけ気温上昇】15日は仙台15℃、東京18℃、鹿児島21℃予想 さくら満開のころのような暖かさに 週明け以降は寒さ戻り、気温変化大きく
週末にかけて、どんどん気温が上がる予想です。あさって15日（日）の最高気温は、東北でも15℃以上になる所があり、西日本や東日本では、昼間はコートいらずの暖かさになる見込みです。
■午後も穏やかな晴天続く所がほとんど
きょう13日（金）午後も、日ざしに恵まれる所が多くなるでしょう。洗濯物はよく乾きそうです。ただ、まだ微量ではありますが、花粉が飛び始めているようです。敏感な方は、洗濯物は日の当たる室内に干した方がいいでしょう。
■きょうはまだ15℃以上エリアは狭い
きょう13日（金）の最高気温は、前日と同じか高い所が多い見込みです。九州・中国・四国では15℃以上となり、3月中〜下旬並みの暖かさになるでしょう。東京は12℃の予想で、日陰ではまだ風が冷たく感じられそうです。
【きょう13日（金）の各地の予想最高気温】
札幌 ：2℃ 釧路：1℃
青森 ：5℃ 盛岡：5℃
仙台 ：9℃ 新潟：10℃
長野 ：9℃ 金沢：11℃
名古屋：14℃ 東京：12℃
大阪 ：12℃ 岡山：14℃
広島 ：15℃ 松江：13℃
高知 ：16℃ 福岡：16℃
鹿児島：17℃ 那覇：21℃
■あさっては広範囲で4月上〜中旬並み暖かさ
バレンタインデーのあす14日（土）は、近畿から関東でも最高気温は15℃以上の所が増えてくるでしょう。さらに、あさって15日（日）には東北でも、仙台で15℃まで上がる見込みです。4月上旬から中旬並みで、さくらが満開のころのような暖かさになる所が多いでしょう。東京は18℃、鹿児島では21℃まで上がる予想です。ただ、週明け以降は次第に寒さが戻り、気温変化が大きくなります。体調を崩さないようにお気をつけください。