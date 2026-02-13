元ミス東大・神谷明采、”ファイナルコール”投稿を謝罪「公共マナーに対する認識の甘さ」【全文】
ミス東大2020グランプリでタレントの神谷明采が13日、自身のXを更新。飛行機搭乗にあたっての投稿について謝罪した。
【写真】批判が相次いで寄せられた神谷明采の”ファイナルコール”投稿
神谷は11日、自身のXで「ガンダしてファイナルコールで乗れました。いつも迷惑かけてごめんなさい」と写真を添えて投稿。これに対して批判が相次いで寄せられていた。
■報告全文
この度は、私の軽率なSNS投稿により、多くの方々に不快な思いをさせ、多大なるご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
航空機の搭乗に際し、自身の遅刻によって航空会社のスタッフの方々や他の乗客の皆様に多大な負担と遅延のリスクを負わせたにもかかわらず、それを軽視するような発信をしてしまいました。私の公共マナーに対する認識の甘さ、そして想像力の欠如が招いた事態であり、弁解の余地もございません。
所属事務所および大学院からも厳重な注意を受け、自身の未熟さを痛感しております。今後は、皆様から頂いた厳しいご指摘を真摯に受け止め、社会的な責任を自覚し、行動を改めて参ります。
今回の件でご迷惑をおかけした全ての皆様に、心よりお詫び申し上げます。
2026年2月13日
神谷明采
