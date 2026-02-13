カルビーのお菓子がルービックキューブに じゃがりこ、かっぱえびせんなど全6種
メガハウスは、国民的スナック菓子を展開するカルビーとのコラボレーション商品として、人気お菓子をモチーフにしたミニチュアコレクショントイ「Calbeeルービックキューブ〜カルビーお菓子ミニキューブコレクション〜」および「じゃがりこショック!!ミニ」の2商品を2月下旬に発売する。お菓子の世界観をそのまま楽しめるミニチュア玩具として大人から子どもまで幅広く遊ぶことができる。
【写真】堅あげポテトもルービックキューブに
「Calbeeルービックキューブ〜カルビーお菓子ミニキューブコレクション〜」は、カルビーの定番お菓子をそのままルービックキューブの6面にデザインした、全6種類のコレクションアイテム。ポテトチップス、じゃがりこ、かっぱえびせん、堅あげポテト、ピザポテトと、誰もが一度は食べたことのある人気お菓子が、小さなキューブにぎゅっと詰め込まれている。
さらに、全面がポテトチップス柄になった特別デザインもラインナップ。手のひらにおさまる約34ミリのミニサイズながら、パッケージの雰囲気を細部までしっかり再現しており、思わず集めたくなるかわいさ。ルービックキューブとして実際に回して遊ぶことができるため、見た目のかわいさだけでなく、パズルとしても楽しめる。
また、キーチェーン付きなので、リュックやバッグに付ければちょっとしたアクセントとしても活躍。全6種類をそろえて楽しむコレクション性はもちろん、集めても、飾っても、持ち歩いても楽しい、魅力がたっぷり詰まったアイテムとなっている。
「じゃがりこショック!!ミニ」は、本物そっくりのカップと“カリッ”とした『じゃがりこ』スティックをモチーフにした、見ても遊んでも楽しいミニチュアゲーム。ふたをパカッと開けると中には『じゃがりこ』が入っており、順番にふたを開けていき、運が悪いと『じゃがりこ』が飛び出す。飛び出したら負けという、手軽にドキドキ感を味わえるゲームとなっている。
カップの高さは約4センチとミニサイズながら、パッケージの細部までしっかり再現されており、眺めているだけでもワクワクする仕上がり。ラインナップは、サラダ・チーズ・じゃがバター・たらこバター・ベーコンバター醤油味の全5種類で、それぞれの味を再現した個性豊かなデザインでコレクションしたくなるかわいさとなっている。ボールチェーン付きなので、バッグやポーチに付けて持ち歩けば、ちょっとしたアクセントにもなる。
「Calbeeルービックキューブ〜カルビーお菓子ミニキューブコレクション〜」は、カルビーの定番お菓子をそのままルービックキューブの6面にデザインした、全6種類のコレクションアイテム。ポテトチップス、じゃがりこ、かっぱえびせん、堅あげポテト、ピザポテトと、誰もが一度は食べたことのある人気お菓子が、小さなキューブにぎゅっと詰め込まれている。
さらに、全面がポテトチップス柄になった特別デザインもラインナップ。手のひらにおさまる約34ミリのミニサイズながら、パッケージの雰囲気を細部までしっかり再現しており、思わず集めたくなるかわいさ。ルービックキューブとして実際に回して遊ぶことができるため、見た目のかわいさだけでなく、パズルとしても楽しめる。
また、キーチェーン付きなので、リュックやバッグに付ければちょっとしたアクセントとしても活躍。全6種類をそろえて楽しむコレクション性はもちろん、集めても、飾っても、持ち歩いても楽しい、魅力がたっぷり詰まったアイテムとなっている。
「じゃがりこショック!!ミニ」は、本物そっくりのカップと“カリッ”とした『じゃがりこ』スティックをモチーフにした、見ても遊んでも楽しいミニチュアゲーム。ふたをパカッと開けると中には『じゃがりこ』が入っており、順番にふたを開けていき、運が悪いと『じゃがりこ』が飛び出す。飛び出したら負けという、手軽にドキドキ感を味わえるゲームとなっている。
カップの高さは約4センチとミニサイズながら、パッケージの細部までしっかり再現されており、眺めているだけでもワクワクする仕上がり。ラインナップは、サラダ・チーズ・じゃがバター・たらこバター・ベーコンバター醤油味の全5種類で、それぞれの味を再現した個性豊かなデザインでコレクションしたくなるかわいさとなっている。ボールチェーン付きなので、バッグやポーチに付けて持ち歩けば、ちょっとしたアクセントにもなる。