ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。このところ悩まされていた足の痛みの原因について報告しました。

【写真を見る】【 ニャンちゅう 】 声優・津久井教生さん 左足の謎の痛み「原因は帯状疱疹と解明されました〜」「ホッとしました〜」 【ＡＬＳ闘病】





津久井さんは「謎の足の痛みは解明されたのでした〜」と題してブログを更新。医師の診察を受け、「帯状疱疹ですね」と診断されたことを明かしました。









痛みの原因が判ったことに津久井さんは「原因不明は辛いですよね…」「ＡＬＳに罹患して病名がわかるまでのあのモヤモヤした感じはほんと〜に嫌でしたから…」とALSを発症した当初の不安な気持ちを回顧。「原因がわかって良かったです」と安堵の気持ちを綴りました。









そして今後の治療について、「これが噂の帯状疱疹かぁ〜って納得して」「投薬開始です」「さぁてしっかりと治療していきます」と前向きに取り組む姿勢を見せています。









2024年10月10日のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を綴りました。







続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけました。









津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「和美トシオ」役などを務めていました。



