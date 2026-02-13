【中継】中道きょう午後代表選　公明勢力「2人とも関わりが浅いから…」の声も　投票直前の決意表明が大きく影響か

中道改革連合の代表選挙が13日午後に行われ、いずれも立憲民主党出身で、階猛氏と小川淳也氏の一騎打ちとなります。

国会記者会館からフジテレビ政治部・鈴木杏実記者が中継でお伝えします。

党内最大勢力となった公明党出身議員の票が結果を左右するとの指摘もある中、公明側は「2人とも関わりが浅いから」などと未だ投票先に悩む声も聞かれます。

階氏と小川氏は代表選を前に揃って記者団の取材に応じ、あらためて意気込みを語りました。

階猛氏：

なるべく具体的に、任期の1年間に私がこれをやるんだということを示ししていきたい。私はやり遂げるんだと一生懸命お伝えしていきたい。

小川淳也氏：

それぞれめいめい思い思いの信念と良心に従って、それぞれがそれぞれの思いに従って投票していただければ十分だと、そういう澄み切った心境です。

新しい代表について中道内からは「刷新感」や「党勢拡大」を期待する声が上がっていて、ある議員は「それぞれの議員が何を重視するかだ」と指摘します。

一方、公明党出身議員からは「演説を聞いて決めるって人が多い」との声も聞かれ、午後1時からの代表選で予定される2人による決意表明次第で情勢が大きく変わる可能性もあり、代表選当日ながら不透明な状況が続いています。