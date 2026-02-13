PCゲーム配信プラットフォーム「Steam」にて、「カプコン パブリッシャーセール」が実施されている。期間は2月27日まで。

本セールでは、カプコンのPC向けゲームタイトルが通常よりもお買い得価格で登場。「バイオハザード」シリーズからは「BIOHAZARD VILLAGE」、「BIOHAZARD RE:2」などが997円で販売されている。

ほかにも「ストリートファイター6」、「モンスターハンターワイルズ」といったタイトルがラインナップされている。

□Steam「カプコン パブリッシャーセール」のページ

【セール対象商品（一部）】

BIOHAZARD VILLAG 価格：3,990円 → 997円（75%OFF）

BIOHAZARD RE:2 価格：3,990円 → 997円（75%OFF）

ストリートファイター6 価格：4,990円 → 2,495円（50%OFF）

モンスターハンターワイルズ 価格：8,990円 → 4,944円（45%OFF）

(C)CAPCOM