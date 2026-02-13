Steam「カプコン パブリッシャーセール」開催「バイオ」がお買い得！「ヴィレッジ」「RE:2」が75%OFFの997円に
【カプコン パブリッシャーセール】 期間：2月27日まで
PCゲーム配信プラットフォーム「Steam」にて、「カプコン パブリッシャーセール」が実施されている。期間は2月27日まで。
本セールでは、カプコンのPC向けゲームタイトルが通常よりもお買い得価格で登場。「バイオハザード」シリーズからは「BIOHAZARD VILLAGE」、「BIOHAZARD RE:2」などが997円で販売されている。
ほかにも「ストリートファイター6」、「モンスターハンターワイルズ」といったタイトルがラインナップされている。
□Steam「カプコン パブリッシャーセール」のページ【セール対象商品（一部）】
BIOHAZARD VILLAG 価格：3,990円 → 997円（75%OFF）
BIOHAZARD RE:2 価格：3,990円 → 997円（75%OFF）
ストリートファイター6 価格：4,990円 → 2,495円（50%OFF）
モンスターハンターワイルズ 価格：8,990円 → 4,944円（45%OFF）
(C)CAPCOM