元TOKIO松岡昌宏「ザ！鉄腕！DASH！！」降板「日本テレビの福田社長と直接お目にかかる機会をいただき」
【モデルプレス＝2026/02/13】元TOKIOの松岡昌宏が日本テレビ系バラエティー番組「ザ！鉄腕！DASH！！」（毎週日曜よる7時〜）を降板することがわかった。13日、松岡が代表を務める「株式会社MMsun」の公式サイトにて発表した。
【写真】松岡昌宏、会見で涙 元メンバーへ厳しい言葉
松岡は「約30年にわたって出演させていただいた日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH！！』を降板させていただくこととし、このたび日本テレビ様にその旨をお伝えしました」と報告。「これまでにご一緒させていただいたたくさんの共演者やゲストの方々、番組制作スタッフの皆様やスポンサー各社、そして福島県をはじめとした番組制作にご協力いただいた地域の皆様、さらには番組をご覧いただいた視聴者やファンの皆様からたくさんの応援や励ましをいただきましたことに、心から感謝しております」と周囲へ感謝し、「私自身そしてTOKIOというグループは、鉄腕DASHに育てていただいたといっても過言ではなく、日本テレビ様には感謝しかありません。先日、日本テレビの福田社長と直接お目にかかる機会をいただき、本当にありがたい思いですが、ここで区切りをつける決断をしました」とつづっている。
同番組については「これからも私は鉄腕DASHを応援させていただきます。日本テレビ様には素晴らしいキャストと番組制作関係者の想いやアイデア、そして番組に関係する皆様の安全と権利に十分にご配慮いただきながら、楽しく、そして優しい鉄腕DASHを作り続けていただけることを切に願っております」とし、「そして松岡昌宏も鉄腕DASHで培った経験を大切に、これからも精進してまいります。引き続き応援してやって下さい」と結んだ。（modelpress編集部）
◆松岡昌宏「鉄腕DASH」降板
