第1子出産の元NMB48吉田朱里「安定の爆毛娘」従姉妹のお下がり着用ショット公開「成長が早い」「癒される」の声
【モデルプレス＝2026/02/13】元NMB48でモデルの吉田朱里が2月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳元NMB「安定の爆毛娘」従姉妹のお下がり着用ショット
吉田は「安定の爆毛娘 なんか伸びた？」と投稿。ピンクのロンパースと白のパンツ姿で寝転ぶ娘の写真を公開した。「ケツクマ 従姉妹のお下がり」「まだちょっと足が大きいね」と綴り、ベビー服の情報も添えている。
この投稿に、ファンからは「サイズ感可愛すぎる」「癒される」「爆毛すごい」「成長が早い」といった声が上がっている。
吉田は2024年4月6日、自身のYouTubeを通じ一般男性との結婚を発表。長女を出産したことを2026年1月30日に報告していた。（modelpress編集部）
