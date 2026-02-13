The Novembers、全国ツアー＜合奏する、エンジン＞を5月より開催「私たちはエンジンだ」
The Novembersが5月より全国ツアー＜TOUR 2026「合奏する、エンジン」＞を開催することが発表となった。
同ツアーは5月22日の札幌公演を皮切りに6月10日の福岡公演まで、全6都市のライブハウスを巡るもの。6月4日の東京公演はThe Novembersにとって初のZepp DiverCityワンマンとして開催される。
チケットのオフィシャル先行予約受付は2月13日12:00から2月22日23:59まで。
以下に、＜TOUR 2026「合奏する、エンジン」＞に関する小林祐介(Vo/G)のコメントをお届けしたい。
◆ ◆ ◆
「矛盾を抱えたままの世界で
衝動を、毎晩自分の中で起こして
朝には誰かの背中を押してやれる──
私たちはエンジンだ。
美しいエンジンだ。
オイル漏れのする、みっともない、しかし本物のエンジンだ」
──小林祐介(Vo/G)
◆ ◆ ◆
■＜TOUR 2026「合奏する、エンジン」＞
5月22日(金) 北海道・札幌 近松
open18:00 / start19:00
5月27日(水) 愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
5月28日(木) 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
6月02日(火) 宮城・仙台 darwin
open18:00 / start19:00
6月04日(木) 東京・Zepp DiverCity
open18:00 / start19:00
6月10日(水) 福岡・BEAT STAION
open18:00 / start19:00
▼チケット
前売り：スタンディング 5,500円(税込)／2F指定席(Zepp DiverCityのみ) 6,000円(税込)
学割(スタンディング)：2,500円(税込み)
※学生チケットは入場時学生証の要提示
※未就学児入場不可
※お一人様4枚まで
【オフィシャル先行予約(抽選)受付】
受付URL：https://w.pia.jp/t/the-novembers/
受付期間：2月13日(金)12時〜2月22日(日)23時59分
■＜TOMOE 2026＞
出演：tacica / The Novembers / People In The Box
2月07日(土) 東京・恵比寿LIQUIDROOM
2月14日(土) 大阪・梅田 QUATTRO
2月15日(日) 愛知・名古屋 QUATTRO
■ライブ／イベント出演情報
▶＜Helsinki Lambda Club presents 東名阪QUATTRO対バンツアー「SUTEKI NA HITOTACHI」＞
4月08日(水) 東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO
▶＜SYNCHRONICITY’26＞
4月11日(土) / 12日(日) ※出演会場は後日発表
※The Novembersは4/11に出演
▶＜cinema satff presents OOPARTS2026＞
4月12日(日) 岐阜文化センター
▶＜kurayamisaka tte, doko? #7「くらやみざかより愛を込めてツアー2」＞
6月14日(日) 大阪・Yogibo META VALLEY
