ミラノ・コルティナ五輪は１３日、第８日の競技が行われる。

フィギュアスケート男子フリーに前回銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が登場する。１０日のショートプログラム（ＳＰ）は１０８・６７点の２位で、トップのイリア・マリニン（米国）とは５・０９点差。日本初の２大会連続、ダブルメダルがかかる今大会。３大会連続のダブル表彰台に挑む日本男子を、新エースとしてけん引する。ミスのない演技で世界王者にプレッシャーをかけたい。

佐藤駿（エームサービス・明大）は９位、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は２２位から浮上を目指す。

スノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）決勝は日本勢４人が出場。２連覇に挑む平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）は大けがの影響が残る中、８５・５０点で１１日に行われた予選を７位で通過した。１月１７日の五輪前最後の実戦となったＷ杯スイス・ラークスで転倒があり、右骨盤など複数個所の骨折、左膝などの打撲を負ったが、驚異的な回復力を見せた。戸塚優斗（ヨネックス）は予選で９１・２５点の２位、山田琉聖（チームＪＷＳＣ）は９０・２５点で３位、平野流佳（ＩＮＰＥＸ）も８７・５０点の５位で決勝へ駒を進め、いずれの選手もメダルの期待は大きい。

女子スノーボードクロスには吉田蓮生（日体大）が登場する。