山内惠介が、映像・ライブアルバム『デビュー25周年記念 山内惠介コンサートツアー2025 〜いくつもの断崖（きりぎり）を越えて〜』を3月18日に発売することを発表した。

本作は、デビュー25周年を記念して2025年に開催された五大都市コンサートツアーの最終日、東京国際フォーラムAで行われた公演の模様を収録した作品。デビュー曲「霧情」、「北の断崖」、「紅の蝶」「流転の波止場」「風蓮湖」「釧路空港」「つばめ返し」「恋する街角」「スポットライト」「唇スカーレット」「さらせ冬の嵐」、「こころ万華鏡」、そして日本レコード大賞 最優秀歌唱賞でダンサーと共にステージパフォーマンスを披露した「闇にご用心」含め、全26曲 136分を収録した内容になっている。

なお山内惠介は、2月25日に2026年の勝負曲だという「この世は祭り」をリリースする。

◾️『デビュー25周年記念 山内惠介コンサートツアー2025 〜いくつもの断崖（きりぎり）を越えて〜』

2026年3月18日（水）発売

※音楽ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロードサービスにて3月18日配信 Blu-ray DVD CC 【Blu-ray】 VIXL-511 ￥6,500（税込）

【DVD】 VIBL-1214 ￥5,500（税込）

【2CD】 VICL-66131 ￥3,500（税込） ▼収録曲

オープニング

北の断崖

古傷

君の酒

紅の蝶

流転の波止場

風蓮湖

流氷鳴き

釧路空港

夕鶴

大雪山

つばめ返し

瞼の母

闇にご用心

恋する街角

夢見る恋人たち

イチカバチカ

冬枯れのヴィオラ

こころ万華鏡

霧情

残照

スポットライト

唇スカーレット

さらせ冬の嵐

オホーツクの舟歌(新しれとこ旅情)

息子

あなたを愛で奪いたい

◾️新曲「この世は祭り」

2026年2月25日（水）発売

作詩：松井五郎 作曲・編曲：村松崇継 ○「この世は祭り」 4時盤 CD:VICL-37807 \1,500（税込）

1.この世は祭り 作詩：松井五郎 作曲・編曲：村松崇継

2.午前4時 作詩：桜木紫乃 作曲：伊秩弘将 編曲：清水信之

3.この世は祭り〜オリジナルカラオケ〜

4.この世は祭り〜インストゥルメンタル〜

5.午前4時〜オリジナルカラオケ〜 ○「この世は祭り」 夢盤 CD:VICL-37808 \1,500（税込）

1.この世は祭り 作詩：松井五郎 作曲・編曲：村松崇継

2.夢の果て 作詩：松井五郎 作曲・編曲：村松崇継

3.この世は祭り〜オリジナルカラオケ〜

4.この世は祭り〜インストゥルメンタル〜

5.夢の果て〜オリジナルカラオケ〜 ○「この世は祭り」 陽炎盤 CD:VICL-37809 \1,500（税込）

1.この世は祭り 作詩：松井五郎 作曲・編曲：村松崇継

2.陽炎 作詩・作曲・編曲：イクマあきら

3.この世は祭り〜オリジナルカラオケ〜

4.この世は祭り〜インストゥルメンタル〜

5.陽炎〜オリジナルカラオケ〜 ○「唄盤 CD+DVD:VIZL-2505 \2,000（税込）

[CD]

1.この世は祭り 作詩：松井五郎 作曲・編曲：村松崇継

2.この世は祭り〜オリジナルカラオケ〜

3.この世は祭り〜女性用オリジナルカラオケ〜

[DVD]

1.この世は祭り ミュージックビデオ

2.この世は祭り 男性用カラオケミュージックビデオ

3.この世は祭り 女性用カラオケミュージックビデオ ◆「この世は祭り」リリースイベント

2月24日（火）14:00 イオンレイクタウンmori 1F 木の広場 （埼玉県越谷市）

2月26日（木）14:00 プライムツリー赤池 1F プライムホール （愛知県日進市）

2月28日（土）13:00 阪急西宮ガーデンズ 本館4階スカイガーデン・木の葉のステージ（兵庫県西宮市）