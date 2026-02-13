山内惠介、デビュー25周年記念コンサートツアーの最終日を収録した映像・ライブアルバム発売決定
山内惠介が、映像・ライブアルバム『デビュー25周年記念 山内惠介コンサートツアー2025 〜いくつもの断崖（きりぎり）を越えて〜』を3月18日に発売することを発表した。
本作は、デビュー25周年を記念して2025年に開催された五大都市コンサートツアーの最終日、東京国際フォーラムAで行われた公演の模様を収録した作品。デビュー曲「霧情」、「北の断崖」、「紅の蝶」「流転の波止場」「風蓮湖」「釧路空港」「つばめ返し」「恋する街角」「スポットライト」「唇スカーレット」「さらせ冬の嵐」、「こころ万華鏡」、そして日本レコード大賞 最優秀歌唱賞でダンサーと共にステージパフォーマンスを披露した「闇にご用心」含め、全26曲 136分を収録した内容になっている。
なお山内惠介は、2月25日に2026年の勝負曲だという「この世は祭り」をリリースする。
◾️『デビュー25周年記念 山内惠介コンサートツアー2025 〜いくつもの断崖（きりぎり）を越えて〜』
2026年3月18日（水）発売
※音楽ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロードサービスにて3月18日配信
【Blu-ray】 VIXL-511 ￥6,500（税込）
【DVD】 VIBL-1214 ￥5,500（税込）
【2CD】 VICL-66131 ￥3,500（税込）
▼収録曲
オープニング
北の断崖
古傷
君の酒
紅の蝶
流転の波止場
風蓮湖
流氷鳴き
釧路空港
夕鶴
大雪山
つばめ返し
瞼の母
闇にご用心
恋する街角
夢見る恋人たち
イチカバチカ
冬枯れのヴィオラ
こころ万華鏡
霧情
残照
スポットライト
唇スカーレット
さらせ冬の嵐
オホーツクの舟歌(新しれとこ旅情)
息子
あなたを愛で奪いたい
◾️新曲「この世は祭り」
2026年2月25日（水）発売
作詩：松井五郎 作曲・編曲：村松崇継
○「この世は祭り」 4時盤 CD:VICL-37807 \1,500（税込）
1.この世は祭り 作詩：松井五郎 作曲・編曲：村松崇継
2.午前4時 作詩：桜木紫乃 作曲：伊秩弘将 編曲：清水信之
3.この世は祭り〜オリジナルカラオケ〜
4.この世は祭り〜インストゥルメンタル〜
5.午前4時〜オリジナルカラオケ〜
○「この世は祭り」 夢盤 CD:VICL-37808 \1,500（税込）
1.この世は祭り 作詩：松井五郎 作曲・編曲：村松崇継
2.夢の果て 作詩：松井五郎 作曲・編曲：村松崇継
3.この世は祭り〜オリジナルカラオケ〜
4.この世は祭り〜インストゥルメンタル〜
5.夢の果て〜オリジナルカラオケ〜
○「この世は祭り」 陽炎盤 CD:VICL-37809 \1,500（税込）
1.この世は祭り 作詩：松井五郎 作曲・編曲：村松崇継
2.陽炎 作詩・作曲・編曲：イクマあきら
3.この世は祭り〜オリジナルカラオケ〜
4.この世は祭り〜インストゥルメンタル〜
5.陽炎〜オリジナルカラオケ〜
○「唄盤 CD+DVD:VIZL-2505 \2,000（税込）
[CD]
1.この世は祭り 作詩：松井五郎 作曲・編曲：村松崇継
2.この世は祭り〜オリジナルカラオケ〜
3.この世は祭り〜女性用オリジナルカラオケ〜
[DVD]
1.この世は祭り ミュージックビデオ
2.この世は祭り 男性用カラオケミュージックビデオ
3.この世は祭り 女性用カラオケミュージックビデオ
◆「この世は祭り」リリースイベント
2月24日（火）14:00 イオンレイクタウンmori 1F 木の広場 （埼玉県越谷市）
2月26日（木）14:00 プライムツリー赤池 1F プライムホール （愛知県日進市）
2月28日（土）13:00 阪急西宮ガーデンズ 本館4階スカイガーデン・木の葉のステージ（兵庫県西宮市）
