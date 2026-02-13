ベルギー１部シントトロイデンが１２日、２０２５―２０２６シーズン終盤戦に向けて、日本からの声援を力に変えるための「ＭＩＲＡＣＬＥ ＳＴＶＶ ＰＲＯＪＥＣＴ」を始動することを発表した。

２０１７年１１月に合同会社ＤＭＭ．ｃｏｍが経営権を取得し、２０１８年に立石敬之氏が最高経営責任者（ＣＥＯ）に就任。昨季は残留争いを繰り広げる苦しいシーズンとなったが、日本代表ＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ谷口彰悟、同ＦＷ後藤啓介、ＤＦ畑大雅、ＭＦ山本理仁、ＭＦ伊藤涼太郎、ＭＦ松沢海斗、ＦＷ新川志音の８選手がプレーする今季は開幕から好調を維持し、現在２位。日本企業が運営するクラブとして史上初となる、欧州最高峰の舞台（チャンピオンズリーグ・ヨーロッパリーグ・カンファレンスリーグ）へ手をかけようとしている。

クラブは「限られた予算、小さな街、そして日本とベルギーの国境を超えた挑戦。いくつもの制約をチームで乗り越えていくこの状況は、まさに『ＭＩＲＡＣＬＥ（奇跡）』と呼ぶにふさわしい瞬間です。ベルギーの地で起きている、この熱狂と快進撃を日本へ。」と記し、シーズン終盤戦に向けて、〈１〉今シーズンのＳＴＶＶをひもとく特別記事・コンテンツの発信、〈２〉日本国内外でのファン参加型イベントの開催（ファンミーティング、パブリックビューイング等）、〈３〉渋谷宇田川町の公式レストランバー「ＳＴＶＶ ＬＯＵＮＧＥ」での限定キャンペーン、〈４〉期間限定ＰＯＰ―ＵＰストアのオープンの４つの施策を展開する予定。詳細は順次公式サイトおよびＳＮＳにて発表される。

立石敬之ＣＥＯは「合同会社ＤＭＭ．ｃｏｍがＳＴＶＶの経営権を取得してから、８年が経ちました。ＳＴＶＶは１０２年の歴史を持つクラブであり、私たちはその歴史の“いま”を預かっているに過ぎません。その中で、昇降格を繰り返しながらこの街とともに歩んできたクラブが、いまこの順位にいることには大きな意味があります。これまで多くの困難がありましたが、選手、スタッフ、そしてファンの皆様がクラブを前に進めてくれました。現在所属する８人の日本人選手を含むすべての選手が、ピッチでその努力を体現してくれています。ぜひ日本からも、私たちの挑戦を応援してください」とコメントした。