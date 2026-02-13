女優・安田成美が12日、自身のインスタグラムを更新。夫のとんねるず・木梨憲武との2ショットを公開した。



【写真】結婚32年もラブラブ 息ぴったりでくまモンと一緒に3ショット

安田は「熊本城ホール木梨憲武展」と14日～4月5日まで熊本で行われる夫の作品展「TOUCH」を告知。「くまもんも見に来てくれるかな来てくれないかな忙しいかな動きたくないかな動けないかな」とつづった。



アップされた写真は夫婦がくまモンのオブジェを挟むように並んだ姿。キャップをかぶってビックリ顔でくまモンを指さす木梨に、柔らかな笑みを浮かべる安田。2人の醸し出す空気感がほっこりさせてくれる。



フォロワーもすっかり癒やされた様子。「可愛すぎる3ショット」「すごい仲良しですね」「くまモンはフットワーク軽いから来てくれますよ」「ずっとラブラブご夫婦」「成美さんは憲さんといる時が1番かわいい表情」などのコメントが寄せられていた。



木梨と安田は２人は映画「そろばんずく」（1986年公開）での共演をきっかけに交際をスタート。93年に結婚会見を開き、94年に結婚している。



（よろず～ニュース編集部）