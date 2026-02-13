須藤直輝の新天地はオーストラリアに決定

ナショナル・プレミアリーグ・ビクトリア（オーストラリア2部相当）のプレストン・ライオンズFCは2月12日、元J1鹿島アントラーズMF須藤直輝の加入を発表した。

須藤の進路決定に「こちらまでうれしい！」とファンは祝福している。

昌平高（埼玉）で背番号10を背負った23歳の須藤は、ずば抜けたドリブルセンスとチャンスメイク能力を武器に高校サッカーで輝きを放った。高校卒業後の2021年に鹿島へ加入するも、定位置は掴めず。ツエーゲン金沢、高知ユナイテッドSCへ期限付き移籍で武者修行に励むも、昨年12月に鹿島との契約満了が発表された。

初の海外挑戦となる須藤は「素晴らしいチームと情熱的なサポーターの皆さんと、素晴らしい瞬間をたくさん共有できることを本当に楽しみにしています」とクラブのリリースを通じてコメントした。

進路が決まった須藤にSNSのファンが反応。「こちらまでうれしい！」「応援しているよ」「這い上がれ」「昌平の10番の意地見せてやれ」「結果期待してます」「すっちゃん、おめでとう」と新チーム入団を祝っていた。（FOOTBALL ZONE編集部）