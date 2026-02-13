PAW Gold 10th Anniversary Edition

トップウィングは、Lotooブランドより、PAW Gold登場10周年を記念したポータブルオーディオプレーヤー「PAW Gold 10th Anniversary Edition」を、2月20日より世界800台限定で販売する。価格は297,000円。

工業デザイナーとジュエリーデザイナーのコラボレーションによる加工が施された特別モデル。高級宝飾技法と精密な彫刻を用いて制作されたゴールドディスクと、高品位ステンレススチールからCNC加工した後、セラミックカーボンPVDコーティングで仕上げた筐体が特徴的。

フロントは象徴的なサファイアクリスタルスクリーンを保持しつつ、より深いエッジカットを加え、透明度を損なわずに立体感を向上させた。

入力、出力等の機能については既存モデルの「PAW Gold」と同様だが、ヴォーカルの温かみ、空間的な奥行き、感情的なインパクトを広げる微細なチューニングの改良を加えたという。

内部ストレージを持たず、外部SDカード(最大2TBのSDHC/SDXC)のみに対応。出力はヘッドフォン・ライン出力用シングルエンド3.5mmステレオ各1系統のみ。PCM 384kHz/DSD 128をサポート。

DACチップはBB PCM1792、クロック精度は5ppmと高い基本性能を持つ。高出力ヘッドフォンアンプICのLME49600なども搭載。CPUは、ADIのBlackfin 514 DSPを採用した。

バッテリは6,000mAh、外形寸法は60×104×25.4mm(W×H×D)で、重量は440g。USB3.0-B(micro)ケーブル、ポーチ、USB-PD to DCアダプターが付属する。

また、直販サイトから購入すると、特典として超特大PAW Gold 10th Anniversaryクッションも付属する。

超特大PAW Gold 10th Anniversaryクッション