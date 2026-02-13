ユニバーサル ミュージックから、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”のテーマソング「カム・ジョイン・ザ・ジュビリー」が、2026年2月13日（金）よりデジタルシングルとして配信開始！

2026年4月に開幕するアニバーサリーイベントに先駆け、祝祭感あふれる楽曲がいち早く登場。

東京ディズニーシーの新たな航出を彩る、きらめきと高揚感に満ちたテーマソングの魅力をお伝えします。

東京ディズニーシー「カム・ジョイン・ザ・ジュビリー」

配信日：2026年2月13日（金）11:00

ダウンロード価格：税込255円（※各ストアに準じます）

販売場所：各音楽配信サービス

東京ディズニーシーで2026年4月15日（水）から2027年3月31日（水）まで開催されるアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」

そのテーマソングである「カム・ジョイン・ザ・ジュビリー」は、エンターテイメントプログラム「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」や、メディテレーニアンハーバーの環境演出「スパークリング・ジュビリー・ナイト」などで使用される楽曲です。

パークで実施されるさまざまなプログラムとあわせて楽しみたい一曲となっています。

楽曲はきらめきと華やかな祝祭感をベースとし、東京ディズニーシーらしい優雅さと、セレブレーションの生き生きとした興奮や高揚感を感じられる仕上がり。

25周年という節目を迎える東京ディズニーシーでこれまで紡がれてきた多くの物語への祝福と、これからも美しい航海が続く未来への願いが込められています。

この楽曲を聴けば、これから始まるアニバーサリーイベントへの期待がさらに高まります。

リリース記念ダウンロードキャンペーン

デジタルシングル「カム・ジョイン・ザ・ジュビリー」のリリースを記念して、ダウンロードキャンペーンが開催されます。

対象サービスにてダウンロード版を購入し、購入画面（購入履歴）のスクリーンショットを応募サイトへアップロードすると、もれなく「カム・ジョイン・ザ・ジュビリー」ジャケットデザイン壁紙がプレゼントされます。

さらに、抽選で30名にジャケットデザインミニタオルが当たるチャンスも用意されています。

キャンペーン概要

期間：2026年2月13日（金）11：00 〜 2026年3月6日（金）20：00

対象楽曲：カム・ジョイン・ザ・ジュビリー

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”

2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシーでは、2026年4月15日（水）から2027年3月31日（水）の期間、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」が開催されます。

世界初の海をテーマにしたディズニーテーマパークとして2001年に誕生した東京ディズニーシー。

2024年には8番目のテーマポートであるファンタジースプリングスがオープンし、その魅力はさらに広がっています。

そんな東京ディズニーシーの物語がきらめきを増しながら続いていくことを願い、25周年を記念した華やかなアニバーサリーイベントが2026年4月に開幕します。

アニバーサリーイベントへの期待が高まる、優雅で華やかなテーマソング。

東京ディズニーシー「カム・ジョイン・ザ・ジュビリー」の紹介でした。

