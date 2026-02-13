11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！本日は記念すべき100回目！

こんにちは！

GANG PARADEのヤママチミキです！

なんと、この『夢と魔法に魅せられたミキ’s TODAY』なのですが、今日で100回目となりました！！！

ありがとうございます！！！！

毎週、いろんなディズニー関連のものを、自分の感情に身を任せて、好き勝手書かせてもらってるわけですが、100回を迎えることができてとても嬉しいし、改めて過去のものを思い返してみると、本当に好きなものを好きな気持ちだけで書いているなぁと反省もしています(笑)

そんな拙い文章を読んでくださっているみなさん、本当にありがとうございます。

そして、こんな文章で連載させていただいて、ガジェット通信さん本当にありがとうございます…！！！

先日、マネージャーさんとお話しているときに、｢もうすぐコラム100回なのでなんかやりたいです｣と大雑把に伝えたところ、”なにか”をやらせていただくことが決定しました！！

3月上旬くらいに”なにか”があると思うのですが、どうやらまだもう少し内緒にしておいた方が良いらしい…。

というわけで、詳細は来週のミキTODAYでお知らせします！！

これからも自分の好きなものを、自分の言葉で、沢山お届けしていきたいと思っているので、どうぞよろしくお願いします！！

それでは気を取り直して、今日は、現在東京ディズニーシーで開催中のイベント”ディズニーストーリービヨンド”を体験してきたので紹介していきたいと思います。

このイベントは、パーク内にあるエリアやアトラクションが持つ物語のその先へゲストを誘うイベントです。

と言っても、分かりづらいですよね(笑)

エリアやアトラクションの物語が特設ホームページに掲載されているのですが、それは結末まで描かれていません。

結末は、実際パークに行くことで観ることができるといったような、体験型イベントになっています。

今回のストーリービヨンドの舞台は、”パラッツォ・カナル”

メディテレーニアンハーバーにある、イタリアのヴェネツィアをモチーフにしたエリアです。

物語の中心となるのは、パラッツォ・カナルにあるアトラクション”ヴェネツィアン・ゴンドラ”で、ゴンドラの船頭であるゴンドリエを目指す青年が主人公のお話です。

事前にしっかりストーリーを観て、インパしました。

事前に配信されているストーリーは17話。

1〜2分ほどのショート動画で、気軽に観ることが出来ました。

実際にパーク内にある場所が物語の舞台になっているので、そのエリアを訪れるとより物語に没入できます。

また、物語の中に出てくるグッズやフード、装飾なども、実際にパーク内にあるので、それを見つける楽しみ方も！

物語は全20話。

18〜20話は、インパすることで観ることができるようになっています。

特設ホームページにも掲載はされているのですが、ぜひゲットしたいのは様々な案内が書かれているリーフレット。

書かれているパラッツォ・カナルのフォトスポットを巡り、実際に写真を撮り、サイトにその写真を登録することで18〜20話を観ることができる仕組みになっています。

個人的にとても嬉しかったのは、”ビリエッテリーア”に入れたこと。

過去にショーの抽選所だったこの場所は、コロナ禍に閉じられてから、ショー抽選はスマホからになったことで、ずっと開くことがなかった場所です。

まさかこの扉が開くときが来るなんて、本当に嬉しい…！！

ビリエッテリーアでは、物語の中にも出てきたマスクやドレスが飾られていたり、掲示板があったり、ラジオが流れていたり、カーニバル当日の雰囲気を感じることができ、より没入できます。

広くはない場所ですが見応え抜群で感動しました。

他にも、パラッツォ・カナルの街中には、たくさんの様々なマスクが飾られていて、いつものパラッツォ・カナルとは違った雰囲気を楽しめます。

ゴンドリエたちの休憩所”ゴンドリエ・スナック”では、このイベント限定メニューの”キアッケレ”が販売中！

サクサク生地に粉糖がたっぷりかかったイタリアの伝統的なお菓子です。

ゴンドラの形をしていてめちゃくちゃ可愛いキアッケレが3つ。

中にはコーヒー＆マスカルポーネクリームが入っています。

思っていたよりもしっかりとコーヒーを感じることができ、コーヒー好きの私的には嬉しかったです。

全体的に甘めではあるものの、生地もクリームも軽いのでペロッと食べられちゃいます。

ただ、注意点がひとつ。

粉糖がありえないほど飛んで、気がついたら服や地面が真っ白になるので、覚悟して食べてください(笑)

しっかりグッズもゲットしましたー！

マグネットとチャームのランダムグッズを購入したのですが、なんとどちらもまさかのシークレット！！

デザインが良すぎるグッズでした。

とっても可愛い。

ぜひみなさんもゴンドリエたちの物語をパークで楽しんでみてはいかがでしょうか？？

文・写真：ヤママチミキ

TOP画像デザイン＆イラスト：ジンボウサトシ

