新日本プロレスは１２日、毎春恒例のシングルトーナメント「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ」（３月４日開幕）のエントリー選手と組み合わせを発表した。１月４日の東京ドーム大会で衝撃デビューを果たした東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（２９）が初出場し、開幕戦となる３月４日の後楽園ホール大会で極悪軍団ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）のドン・ファレ（４３）と激突する。

ウルフは１１日の大阪大会で行われたＮＥＶＥＲ無差別級王座の初防衛戦でＨＯＴの成田蓮（２８）を迎え撃ったが、極悪軍団の介入や反則行為を受け、わずか２分８秒で撃沈。後味の悪い結末に会場は悲鳴や大ブーイングで騒然となった。デビュー１４戦目で初めてフォール負けを喫し、ベルトも失った五輪王者レスラーは丸腰での再出発となる。

初戦でぶつかるドン・ファレは１９３センチ、団体最重量の１７０キロの巨漢を誇るパワーファイター。ウルフは１月４日のデビュー戦の際、机の上に乗せられ、コーナーから降ってきたファレのダイビング・ボディ・プレスを被弾し、大ダメージを負っていた。

恒例の同トーナメントは２４選手がエントリーし、試合は全て時間無制限１本勝負。３月２１日長岡大会で決勝が行われ、優勝者は４月４日の両国国技館大会でＩＷＧＰヘビー級王者・辻陽太（３２）に挑戦する。

◆ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ組み合わせ

上村優也 ＶＳ グレート−Ｏ−カーン（３・４後楽園）

※勝者は３・１０岡山でドリラ・モロニーと対戦

ウルフアロン ＶＳ ドン・ファレ（３・４後楽園）

※勝者は３・１０岡山で鷹木信悟と対戦

タイチ ＶＳ 成田蓮（３・５後楽園）

※勝者は３・１２高松で石井智宏と対戦

エル・ファンタズモ ＶＳ ボルチン・オレッグ（３・５後楽園）

※勝者は３・１２高松でＨＥＮＡＲＥと対戦

ＹＯＳＨＩ−ＨＡＳＨＩ ＶＳ ジェイク・リー（３・６大田区）

※勝者は３・１３堺で後藤洋央紀と対戦

ＯＳＫＡＲ ＶＳ カラム・ニューマン（３・６大田区）

※勝者は３・１３堺でハートリー・ジャクソンと対戦

海野翔太 ＶＳ チェーズ・オーエンズ（３・８尼崎）

※勝者は３・１４愛知で高橋裕二郎と対戦

Ｙｕｔｏ−Ｉｃｅ ＶＳ 大岩陵平（３・８尼崎）

※勝者は３・１４愛知でザック・セイバーＪｒ．と対戦