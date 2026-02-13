犬が『不快に感じる』人間の行動８選

飼い主の何気ない行動や振る舞いが、実は愛犬を不快にさせていたら……愛犬は慢性的にストレスを感じていることになります。

今回は、犬が不快に感じる人間の行動を改めてチェックしていきましょう。愛犬を嫌な気持ちにさせるタブー行為を再度理解し、日常の中に潜むストレス源を少しでも取り除いてください。

1.突然大きな声を出す

「あっ！」とうっかり日常生活の中で大きな声を出してしまうことはありませんか。犬は突発的な大きな音に対して、強い警戒心を抱きます。

警戒心は、犬にとって強いストレス源となるため、飼い主が頻繁に突然大きな声を出すようでは、日常的にビクビクと怯えたり警戒心を働かせたりして、ストレスを溜めている可能性も……。突然の大きな声は、なるべく控えるよう意識しましょう。

2.騒々しい動きや振る舞い

突然の大きな音だけでなく、騒々しい動きや振る舞いも犬を嫌な気持ちにさせてしまいます。落ち着きのない騒々しい動きに、犬の心はざわつき、警戒心や防衛本能が働いてしまうのです。

なるべく犬の近くでは、落ち着いたゆったりとした動きや振る舞いを心がけるようにしましょう。

3.威圧的な態度や接し方

威圧的な態度や接し方も、犬を怯えさせてしまうので注意してください。意識していなくとも、低い声や強い口調、険しい顔つきなどで上から見下ろされたりすると、犬は叱られているような気分になり、ストレスを感じてしまいます。

特に男性は、もともと低い声、大きな体格を持っているため、しゃがみ込んでなるべく威圧感が出ないように配慮したり、少し高めのトーンで話すことを意識したりするとよいでしょう。

4.しつこいスキンシップ

実は、しつこいスキンシップも犬が不快に感じる行動の1つです。例えば、1匹で静かに休んでいる時やひとり遊びに夢中になっているときにちょっかいを出されたり、部屋の中で追いかけ回されたりすると、嫌な気持ちになる犬が多くいます。

愛犬がストレスを感じないように、愛犬の行動や様子を見て、ときには少し離れた場所から見守ってあげることも大切です。

5.気分で態度がコロコロ変わる

気分で態度がコロコロ変わる人は、たとえ飼い主であっても犬が不安になってしまいます。常にご機嫌をうかがいながら過ごさなければいけないため、常時ストレスを感じている状態です。

なるべく一貫した穏やかな態度を心がけて、常に落ち着いた様子で接することを心がけてください。また、一度決めたルールを気分で変えることも避けましょう。

6.苦手なことを強要する

お世話やお手入れなど、愛犬が苦手なことを行わなければならない場面も出てくるでしょう。しかし、無理に体を押さえつけたり、怒鳴りつけたりして苦手なことを強要することはやめてください。必要なこととはいえ、無理強いされると余計に拒否反応を起こしてしまいます。

お世話やお手入れは、愛犬のペースに合わせながら少しずつ慣れさせてください。少しでも我慢できたらたくさん褒めたりご褒美をあげたりして、徐々にネガティブなイメージからポジティブな印象へと変えていきましょう。

7.アピールを無視し続ける

愛犬からの「かまって」「甘えたいよ」「〇〇して」というアピールを無視し続けると、犬は不安や不快感を覚え、飼い主に対して不信感を抱いてしまうようになることも。

犬はさまざまなボディランゲージでアピールしています。犬を飼う人は、犬の基本的なボディランゲージを把握し、愛犬からの意思表示を見逃さないようにキャッチしましょう。

8.強すぎる人工的な香りを身にまとう

多くの犬が不快に感じる人間の行動に『香り』があります。香水や整髪料など、人間にとっては良い香りが配合されているアイテムも、犬にとっては「強すぎて不快」「気分が悪い」と感じる原因になりがちです。

前述したような強すぎる香りを犬の前で身にまとうことはなるべく避けて、お出かけの際に香水を使いたいときは、お出かけの直前に付けるなど配慮しましょう。

まとめ

いかがでしたか。長年、愛犬と一緒に暮らしている人でも、時が経つごとに「うっかり」が増えてしまうことは珍しくありません。今回紹介した犬が不快に感じる人間の行動を改めて見直し、愛犬にストレスを与えないように気を配りましょう。