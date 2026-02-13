µë¿©ÍÑµíÆý¤òÄãÃºÁÇ¤ÇÇÛÁ÷ Æý¶È½é¡¢ÎäÂ¢Ç³ÎÁÅÅÃÓ¥È¥é¥Ã¥¯²ÔÆ¯ ¹¾ºê¥°¥ê¥³
¡¡¹¾ºê¥°¥ê¥³¤È¹ãÃÓ±¿Í¢¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤Ï¡¢Æý¶È¶È³¦¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÎäÂ¢µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿Ç³ÎÁÅÅÃÓ¥È¥é¥Ã¥¯¡ÊFCEV¡Ë¤ò¶¦Æ±¤ÇÆ³Æþ¤·¡¢1·î20Æü¤«¤é±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£´ôÉì¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤·¤¿³Ø¹»µë¿©ÍÑµíÆý¤òÃÏ¸µ¤Î¾®³Ø¹»¤ËÆÏ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÈæ¤ÙÇ¯´ÖÌó29¡¦9¥È¥ó¤ÎCO2ÇÓ½Ðºï¸º¤ò¸«¹þ¤à¡£
¡¡FCEV¤Ï¿åÁÇ¤È»ÀÁÇ¤Î²½³ØÈ¿±þ¤ÇÅÅµ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼ÖÎ¾¤Ç¡¢Áö¹ÔÃæ¤ÎÇÓ½Ð¤Ï¿å¤Î¤ß¡£ÀÅ²»À¤äÄã¿¶Æ°¤ÎÆÃÀ¤«¤é³Ø¹»¼þÊÕ¤Ç¤Î±¿¹Ô¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¾¼Ò¤Ï¿©ÉÊÊªÎ®¤Î¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó²½¤òÌÜ»Ø¤·Æ³Æþ¤ò·èÄê¡£ÀÑºÜÎÌ2750Ô¡¢Á´Ä¹6.84m¤Î¼ÖÎ¾1Âæ¤ò¤¤¤¹¡¶¼«Æ°¼ÖÀ½¤ÇÆ³Æþ¤·¹ãÃÓ±¿Í¢¤¬¥ê¡¼¥¹¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¡£¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏÌó260Ò¡¢¿åÁÇ½¼Å¶¤ÏÌó10¡Á15Ê¬¡£ÇÛÁ÷ÂÐ¾Ý¤Ï´ôÉì¹©¾ìÀ½¤ÎÎäÂ¢ÉÊ¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¼ç¤Ë¾®³Ø¹»¸þ¤±¤ÎµíÆý¤ò±¿¤Ö¡£
¡¡´ôÉì¹©¾ì¤Ç¤ÏÇ³ÎÁÅÅÃÓ¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È¤ò´Þ¤à¿åÁÇÍøÍÑ¤ò³ÈÂç¡£¹©¾ìÆâ¤Î¿åÁÇ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¶ÛµÞ»þ¤ÎFCEV¤Ø¤Î¶¡µë¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢»ö¶È·ÑÂ³À¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡£±¿ÍÑ³«»Ï¸å¤Ë¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤ÇFCEV¤ä¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë½ÐÁ°¼ø¶È¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡£