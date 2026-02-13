「亡国顔」だと思う30代男性俳優ランキング！ 2位「志尊淳」を抑えた1位は？
中性的な雰囲気に、儚く静かな存在感。「亡国顔」の魅力は見る人の感情を揺さぶり、強く印象に残ります。
All About ニュース編集部は1月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「〇〇顔×30代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「亡国顔だと思う30代男性俳優」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、志尊淳さんです。2011年に俳優デビューすると、2014年放送のスーパー戦隊シリーズ『烈車戦隊トッキュウジャー』（テレビ朝日系）で主演を務め、脚光を浴びました。
その後、NHK連続テレビ小説や大河ドラマ、実写化作品など、数多くのドラマや映画に出演。近年は映画『52ヘルツのクジラたち』（2024年）やNetflixドラマシリーズ『グラスハート』（2025年）など、話題作への出演が続いています。
回答者からは「犬顔でかわいらしいなと思うから」（30代女性／神奈川県）、「中性的な顔立ちで儚げな印象だから。女性的な雰囲気も感じる」（20代女性／神奈川県）、「吸い込まれそうなほど大きな瞳と、透明感のある繊細な顔立ちがとても魅力的ですよね」（50代男性／静岡県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、千葉雄大さんです。ベビーフェイスであざとかわいい演技から妖艶な魅力を放つ役まで、多彩に演じるエンターテイナー。
現在放送中のドラマ『おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―』（テレビ朝日系）では、経済産業大臣役に挑戦。政治家顔負けのリアルな演説を披露し、新境地を開きました。
回答コメントでは「常にか弱そうな感じある」（20代女性／沖縄県）、「可愛い顔立ちだから」（20代女性／大阪府）、「もっと若い時は、女の子より可愛いと言っても過言では無く、それぐらい中性的で魅力的なお顔立ちだなと思うから」（50代女性／愛知県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
