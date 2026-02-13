「本当に舘さんに似てきたね」佐久間大介、全身レザーコーデに反響！ 「治安悪いかんじがイイ」
Snow Manの佐久間大介さんは2月12日、自身のInstagramを更新。レザーコーデを披露し、反響が寄せられました。
【写真】「本当に舘さんに似てきたね」「治安悪いかんじがイイ」
コメントでは「バチクソイケメン」「治安悪いかんじがイイ」「パニックパニックえっ？何このイケメン……」「佐久間くんマジでスタイル良いよね」「なんかのアニメに出てきそう」「本当に舘さんに似てきたね」「一瞬、ひー君かと思った!!」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】「本当に舘さんに似てきたね」「治安悪いかんじがイイ」
「パニックパニックえっ？何このイケメン……」佐久間さんは「久々の全身レザー」とつづり、7枚の写真を投稿。レザー素材のジャケットとパンツを合わせたブラックコーデで、大人っぽい印象です。前髪や襟足が長めのヘアスタイルも色気があります。
コメントでは「バチクソイケメン」「治安悪いかんじがイイ」「パニックパニックえっ？何このイケメン……」「佐久間くんマジでスタイル良いよね」「なんかのアニメに出てきそう」「本当に舘さんに似てきたね」「一瞬、ひー君かと思った!!」などの声が寄せられました。
「首の後ろにある南京錠にやられました」たびたびInstagramでコーディネートを公開している佐久間さん。5日にはハイネックニットとゆるいシルエットのジーンズを合わせた私服姿を披露。ファンからは「く、首輪?!」「首の後ろにある南京錠にやられました」「オタクにぶっ刺さるニット着てるやんw」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)