任期満了に伴い3月31日に告示される石川県・津幡町長選挙に、津幡町の吉田克也教育長が立候補する意向を固めました。

◇津幡町教育長・吉田克也氏…「津幡町にこれからも貢献したいという気持ちがあるし、さらに津幡町の町政については安定の中で発展することも大事だと考えているので、そういう思いをもって出馬する意識を固めた」

吉田さんは68歳で、津幡町の太白台小学校や津幡南中学校の校長を務め、2016年4月から教育長に就いています。

津幡町長選挙を巡っては、2025年12月、現在4期目の矢田富郎町長が高齢を理由に引退を表明していて、吉田さんは矢田町長の町政を継承する意欲を示しています。

◇吉田克也教育長…「（矢田町長の）これまでの実績というのは、本当に町民の皆様もお認めいただいてるというところだと思うので、この安定というものをベースにしながらさらに未来を見据えて自分なりの考えを反映できればと考えている」

吉田さんは2月17日に会見を開き、正式に出馬表明することにしていて、今のところ吉田さん以外に立候補の動きはないということです。津幡町長選挙は3月31日に告示、4月5日に投開票が行われます。