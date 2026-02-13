「26歳もボールぶん殴っちゃって」古賀紗理那、夫でバレー日本代表・西田有志のバースデーショット公開！
元バレーボール選手の古賀紗理那さんは2月11日、自身のInstagramを更新。夫でバレーボール日本代表・西田有志選手のバースデーショットを公開しました。
ケーキには「26」のロウソクと、「ゆうパパお誕生日おめでとう」と書かれたメッセージプレートが添えられており、温かな雰囲気が伝わる1枚となっています。
ファンからは「お誕生日おめでとうございます！」「めでたいですね〜」「たくさんの幸せを祈っています」「紗理那ちゃんにしか出せない西田くんの笑顔いいなぁ」といった祝福の声が続々。さらに、「26歳も鍛えあげた体と精神で西田流を貫いてください」「今年は代表で全試合大活躍して下さいね」など、今後の活躍を期待する声も多く寄せられました。
コメント欄には、バレーボール選手の佐藤淑乃選手や井上愛里沙選手をはじめ、多くの選手やファンから「おめでとう」と祝福の声が寄せられました。
「紗理那ちゃんにしか出せない西田くんの笑顔いいなぁ」古賀さんは「happy birthday 26歳もボールぶん殴っちゃってくださいっ！！」とユーモアたっぷりに祝福し、1枚の写真を投稿。写真には、笑顔でケーキを持つ西田選手の姿が収められています。
ファンからは「お誕生日おめでとうございます！」「めでたいですね〜」「たくさんの幸せを祈っています」「紗理那ちゃんにしか出せない西田くんの笑顔いいなぁ」といった祝福の声が続々。さらに、「26歳も鍛えあげた体と精神で西田流を貫いてください」「今年は代表で全試合大活躍して下さいね」など、今後の活躍を期待する声も多く寄せられました。
「元気に西田家の元に来てくれました」家族についてたびたび投稿している古賀さん。2025年12月8日には「元気に西田家の元に来てくれました」とつづり、出産を報告しました。写真には、生まれたばかりの赤ちゃんの小さな足と、寄り添うように並べられた2つの指輪が写っています。
コメント欄には、バレーボール選手の佐藤淑乃選手や井上愛里沙選手をはじめ、多くの選手やファンから「おめでとう」と祝福の声が寄せられました。
