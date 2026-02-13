2026年1月11日より放送が開始したテレビアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」。その魅力を体感できるイベントが、栃木県日光市「江戸ワンダーランド日光江戸村」で開催される。

2026年2月21日〜5月31日のコラボイベント「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組 × 江戸ワンダーランド日光江戸村」の舞台となる日光江戸村は、江戸時代を再現したカルチャーパーク。

コラボ中の3月1日からは、子供に人気の「江戸職業体験」に「火消職業体験」が追加される。

参加者（5歳〜12歳限定）は"ぼろ鳶組"の一員となって江戸の町を守る火消の仕事に挑戦。衣装を着用し、火消の役割や技術を楽しく学べる。

訓練を終了すると、キャラクター入りの認定証を授与。参加費は無料だ。



大人の皆さんは、スタンプラリー「ぼろ鳶組入隊試験」を楽しもう。

江戸の町に設置された等身大のキャラクターパネルを巡ってスタンプを集める。全て揃うと同作の主人公「松永源吾」の絵柄が完成し、ポストカードとして持ち帰ることができる。



また、展示ブース「火喰鳥詰所」では、「火消とは何か」の解説や、アニメの世界観を紹介するパネル展示を行う。イベントの案内もあり、散策の起点として立ち寄るのがおすすめとのこと。

体感して、楽しんで、学んだあとは入口関所前・恵比寿屋の「火喰鳥グッズストア in 江戸ワンダーランド」で公式グッズをゲットするのもよし。

なお、イベント参加には日光江戸村の入場料が必要。子供から大人まで楽しめる、お土産や記念にぴったりのグッズをラインアップしているとのことだ。