千葉ロッテマリーンズは、2006年に発足した球団公式ファンクラブ「TEAM26」が2026年に20周年を迎えるにあたり、周年記念をともに盛り上げるアンバサダーとして、球団OBの内竜也氏が就任すると発表した。

内氏は、4月3〜5日に開催されるスペシャルイベント「TEAM26デー」で実施されるトークショーなどのさまざまなイベントに出演いただき、「TEAM26」20周年をファンと一緒に祝い、記念イヤーを彩る各種イベントを盛り上げる予定。球団を通じて「このたび、TEAM26の20周年アンバサダーに就任しました内です。20周年という記念すべき年を、皆さまにとっても素晴らしい1年にできるよう、精一杯盛り上げていきたいと思います。ファンの皆さまと一緒に球場を盛り上げながら、2026年をメモリアルな1年にしていきましょう」とコメントを寄せた。

＜内竜也氏プロフィール＞生年月日:1985年7月13日。経歴:川崎工高から2003年ドラフト1巡目で千葉ロッテマリーンズへ入団。2004〜2020年まで投手として在籍。最速154キロの速球と2種類のスライダー（カットボールと曲がりの大きいスライダー）を武器に、クローザーとしても活躍。成績:通算308試合出場 20勝12敗56セーブ87ホールド。獲得タイトル:日本シリーズ優秀選手賞（2010年）。