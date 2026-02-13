千葉ロッテマリーンズは3月28日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム）を対象として「2026 OPENING SERIES ブランケット」がセットになったグッズ付きチケットを先着1万5000枚限定で販売すると発表した。

ブランケットは、チームカラーであるホワイトを基調とし、中央に球団のワードロゴ、下部には「2026 OPENING SERIES MARINES NATION」の文字をあしらったデザインとなっている。グッズの有無はビジター外野応援指定席を除く全席種でチケット購入時に選択可能（グッズ有無による金額差なし、シーズンシートオーナー、ホーム外野応援指定席マイシートオーナーなども対象）。グッズ付きチケットの購入者は対象のチケット1枚につき「2026 OPENING SERIES ブランケット」1枚を受け取ることができる。

高野脩汰投手は「開幕シリーズという特別な試合を、ファンの皆さんと一緒に迎えられるのが今からとても楽しみです。まだ少し肌寒い時期だと思いますが、このブランケットを使いながら、スタジアムで熱い声援を送ってもらえたらうれしいです。僕たちも最高のスタートを切れるよう全力で戦いますので、ぜひZOZOマリンスタジアムで一緒に開幕シリーズを盛り上げましょう！」とPRした。

なお、3月28日の西武戦のチケットは13日から開始されたファンクラブ有料会員スペシャルシートWEB限定抽選販売を皮切りに、順次販売する。